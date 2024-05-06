الخليفي: لاعبو سان جيرمان مركزون وواثقون

أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أن لاعبي فريقه "مركزون، وواثقون لكن من دون مبالغة" قبل مواجهة دورتموند الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتعين على سان جيرمان قلب خسارته ذهابا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بهدف نظيف ليبلغ النهائي الثاني له بعد عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف.

وقال الخليفي للصحفيين -اليوم الاثنين بعد حصة تدريبية للفريق- إن "اللاعبين في كامل تركيزهم، ويتمتعون بالثقة لكن من دون إفراط. الثقة المفرطة ليست جيدة".

وأضاف "إنه دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي، من المستحيل أن تكون واثقا أكثر من اللزوم. يجب ألا ننسى بأن فريقنا شاب جدا، الأصغر سنا بين رباعي نصف النهائي".

وشدد على "أهمية الأجواء في الملعب غدا، لأن أنصارنا سيكونون اللاعب رقم 12".

وتابع مبتسما "لو كان لدي الحق لخلعت جميع كراسي ملعب (بارك دي برانس) لكي يبقى الجمهور واقفا ويشجع اللاعبين".

وتابع أن "كل تفصيل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يحمل أهمية بالغة".

وختم "غدا نمثل سان جيرمان، ندافع عن باريس لكن أيضا عن فرنسا وكل أنصارنا حول العالم".

Luis Enrique sur le match retour face au Borussia Dortmund : « 𝗢𝗻 𝘃𝗮 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿 ! » ❤️💙👊 (🎥 Tiktok : Hsn.psg) pic.twitter.com/hOE38ROqVg — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 4, 2024

وكان لويس إنريكي رد على سؤال لأحد جماهير الفريق الباريسي عن ماذا سيفعل الفريق في مباراة الإياب؟ فأجاب: سننتصر.