إنريكي يؤكد عدم انشغال سان جيرمان بتسجيل هدفين فقط أمام دورتموند

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، إن فريقه خسر 0-1 أمام بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، لكن هذا لا يعني أنه سيصب كل تركيزه فقط على تسجيل هدفين في مباراة الإياب.

وكان بطل الدوري الفرنسي قد استعاد توازنه بعد الهزيمة 2-3 أمام برشلونة الإسباني في ذهاب دور الثمانية، وتغلّب عليه 4-1 في مباراة الإياب، لكن سان جيرمان مستعد للاستمرار إلى وقت إضافي أمام بروسيا إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل المباراة المقررة غدا الثلاثاء في باريس "الهدف ليس الفوز بهدفين، ولكنه الفوز، إذا فكرت في أنه عليك تسجيل هدفين، يبدو الأمر كهدف كبير".

وأضاف "نريد فقط أن نلعب ونسجل. إذا سجلنا في الدقيقة 89، ستستمر المواجهة. لسنا بحاجة للتسجيل بسرعة، وإنما نريد فقط الفوز بالمباراة".

ويريد إنريكي من فريقه التركيز في كل جوانب الأداء، وليس في الهجوم فقط، ويرى أن تسجيل الفريق الألماني هدفا ليس نهاية العالم.

وقال إنريكي "يمكن التسجيل مرتين خلال دقيقتين، لكن قد تستقبل هدفا أيضا، علينا أن نركز بنسبة 100 في المئة على الهجوم والدفاع. إذا تلقينا هدفا، فالأمر ليس خطيرا، وعلينا الاحتفاظ بالهدوء. إذا سجلنا مرتين بشكل سريع، سيسعى المنافس لتقديم رد فعل".

وأضاف المدرب الإسباني "ستكون مباراة متوازنة وعالية المستوى… وصعبة لكلا الفريقين".

ومنذ هزيمة الفريق في الأسبوع الماضي، قال إنريكي، في أكثر من مناسبة، إن سان جيرمان سيفوز بمباراة الإياب، موضحا سبب ذلك.

وقال إنريكي "هذه هي الجملة الوحيدة التي أعرفها باللغة الفرنسية"، وأدلى بجملة معناها "سنحقق الفوز".

وأضاف "هي جملة أحبها، ودائما ما أتوقع أن يحقق فريقي الفوز، لذلك أقول هذا".

ويحظى سان جيرمان بأفضلية اللعب على أرضه في مباراة الإياب، ولا يشك إنريكي في أن ملعب بارك دي برينس سيشكل قوة دافعة لفريقه من جديد.

وقال إنريكي "أعتقد أن دور الجماهير سيكون حاسما، كما كان طوال الموسم… نثق تماما في أن الجماهير ستدعمنا مثلما كانت تدعمنا طوال العام، خاصة عندما نحتاجها، وهذا ليس أمرا عاديا. سنكون جميعا مع بعضنا البعض، وأتمنى أن نتمكن من الاحتفال بالفوز والصعود للنهائي".