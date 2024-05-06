رياضة|الدوري الإيطالي|إيطاليا

ميلان يسقط في فخ التعادل بنيران صديقة والتعادل يحسم قمة روما ويوفنتوس

ميلان رفع رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني (رويترز)
6/5/2024

واصل ميلان الثاني معاناته وفشل في تحقيق الفوز بالمباراة السادسة توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بتعادله مع ضيفه جنوى 3-3 الأحد في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، في حين رفع جنوى رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ12.

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وتقدم جنوى عن طريق ماتيو ريتيجي في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يدرك أليساندرو فلورينزي التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 48 سجل كاليب إكوبان الهدف الثاني لجنوى، لكن ميلان سجل هدفين عن طريق ماتيو غابيا وأوليفيه جيرو في الدقيقتين 72 و75.

ونجح جنوى في إدراك التعادل في الدقيقة 87 بهدف سجله ماليك ثياو لاعب ميلان بالخطأ في مرمى فريقه.

فيرونا يسدي خدمة لنابولي

وأسدى فيرونا خدمة لنابولي حامل اللقب بإسقاطه ضيفه فيورنتينا بالفوز عليه 2-1.

تقدم المضيف في الدقيقة 13 من ركلة جزاء نفذها الصربي داركو لازوفيتش ثم رد فريق المدرب فينتشينزو إيتاليانو عبر غايتانو كاستروفيلي (42)، قبل أن يسجل الهولندي تيجاني نوسلين هدف الحسم لفيرونا في الشوط الثاني (42).

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فيورنتينا عند 50 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام نابولي الذي يحل الاثنين ضيفا على أودينيزي.

تعادل يوفنتوس وروما

حسم التعادل الإيجابي مباراة روما ضد يوفنتوس على ملعب "الأولمبيكو" معقل الذئاب.

أحرز المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 15.

وعادل المدافع البرلزيلي جيلسون بريمر النتيجة للبيانكونيري في الدقيقة الـ31 بعد أسيست من فيديريكو كييزا.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، في حين أصبح رصيد روما 60 نقطة بالمركز الخامس.

كالياري مهدد بالهبوط

وبقي كالياري في منطقة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية بعدما فرط بتقدمه على ضيفه ليتشي منذ الدقيقة 26 عبر الكولومبي ييري مينا حتى الدقيقة 84، قبل أن تهتز شباكه بهدف التعادل 1-1 عبر المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش.

ورفع كالياري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ15، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط التي فشل في الابتعاد عنها إمبولي الـ17 أو فروزينوني الـ16 بتعادلهما السلبي على أرض الأول.

 

المصدر : وكالات