أعظم 9 نهائيات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

تحتل بطولة دوري أبطال أوروبا المرتبة الثانية من حيث المتابعة الجماهيرية بعد نهائيات كأس العالم بفضل العروض الكروية واللحظات الدرامية المليئة بالإثارة والمتعة الكروية، ولكن هناك نهائيات في المسابقة بعينها، ظلت عالقة في أذهان عشاق كرة القدم.

وشهدت المنافسة القارِّيّة الأم، 31 نهائيا منذ إعادة تسمية المسابقة في عام 1992 وشهدت هذه النهائيات مستويات متفاوتة.

وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة بـ14 مرة.

وألهم اللقب القاري بعض الأندية لتقديم بعض من أفضل المباريات النهائية في تاريخ المسابقة.

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزا بدا شبه مستحيل على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3-3 في ظرف 6 دقائق فقط في نهائي 2005 في إسطنبول.

في نهائي موسم 1998-1999، وعلى ملعب "الكامب نو" في برشلونة، أظهر مانشستر يونايتد الإنجليزي أن المستحيل ليس من سمات الشياطين الحمر، بعدما حققوا فوزا متأخرا للغاية على حساب بايرن ميونخ 2-1.

واختيرت أعظم 9 نهائيات في دوري أبطال أوروبا، بناء على العوامل التالية:

الدراما (الأحداث المثيرة خلال المباراة).

الجودة (مستوى وأداء اللاعبين).

الإرث في عالم كرة القدم.

والنهائيات الـ9 هي:

1- ميلان الإيطالي x ليفربول الإنجليزي (2005):

سيبقى نهائي 2005 الذي أقيم على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول، عالقا في الأذهان إلى الأبد باعتباره "معجزة".

فبعد تأخره بنتيجة 3-0 أمام ميلان في الشوط الأول، عاد فريق ليفربول في الشوط الثاني، وسجل 3 أهداف في غضون 10 دقائق من الشوط الثاني، ليفرض وقتا إضافيّا وفاز في النهاية بركلات الترجيح 3-2.

Liverpool vs AC Milan, Champions League final, Istanbul 2005.

One of the most electrifying UVL Finals ever! 3-3pic.twitter.com/Cb3ch3EVci — The Yoruba Nation CH © (@YorubaNationCH) February 14, 2024

2- ريال مدريد الإسباني x أتلتيكو مدريد الإسباني (2014):

أكد نهائي 2014، الذي أقيم على ملعب "دا لوز" في لشبونة، التنافس الشرس بين قطبي العاصمة مدريد، الريال وأتلتيكو.

وحافظ أبطال الدوري بقيادة دييغو سيميوني على تقدمهم 1-0 حتى اللحظات الأخيرة من المباراة عندما ارتقى سيرجيو راموس وسدد رأسية مثيرة في الوقت القاتل مسجلا هدف التعادل وفارضا اللجوء إلى الوقت الإضافي.

واستفاد ريال مدريد من زخمه، وسجل 3 أهداف في الوقت الإضافي ليفوز 4-1 ويفوز بكأس أبطال أوروبا العاشرة.

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني (1999):

شهدت المباراة النهائية، تحقيق مانشستر يونايتد لأعظم عودة في تاريخ المسابقة (ريمونتادا) حيث كان "الشياطين الحمر" متأخرين بهدف نظيف حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل يونايتد هدفين في الوقت القاتل بواسطة تيدي شيرينغهام (90+1) وأولي غونار سولسكاير (90+3) ليفوز "المانيو" 2-1.

Uefa champion league final 1999 Bayern Munich vs Man United pic.twitter.com/pT4lRrc86d — Sipho Wa Lekosi✌️✌️ (@siphomolele7) July 3, 2020

4- برشلونة الإسباني x مانشستر يونايتد الإنجليزي (2011).

فاز برشلونة بنتيجة 3-1 على فريق مانشستر يونايتد القوي في نهائي عام 2011 على ملعب ويمبلي في لندن، بعد عرض مذهل من البرسا قدم فيها لوحات كروية من الاستحواذ و"التيكي تاكا".

ونادرًا ما استطاعت أي مباراة أن تعكس بشكل مثالي الجودة المذهلة للفريق المنتصر. حيث إن جميع أعضاء خط الهجوم الثلاثة في برشلونة – بيدرو، وديفيد فيا وليونيل ميسي -سجلوا الأهداف التي صنعها جميع أعضاء خط الوسط الأسطوري الثلاثة؛ أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس.

وأقر السير أليكس فيرغسون -الذي أمضى ربع قرن في تدريب مانشستر يونايتد- أنه "في الفترة التي قضيتها كمدرب، أود أن أقول إنهم أفضل فريق واجهناه".

3. Goal melawan Prime Era SAF Man United

UCL Final 2011 | Barcelona v Man United SAF memberikan arahan khusus kepada Park Ji Sung untuk menjaga ketat Lionel Messi, namun sekali dia diluar penjagaan, Lionel Messi mampu mencetak goal 🔥pic.twitter.com/gvo5P1drMm — Ruang Bola (@ruangbola_) December 3, 2022

5-أياكس الهولندي x ميلان الإيطالي (1995).

احتضن ملعب "إرنست هابل" في العاصمة النمساوية فيينا، نهائي 1995 بين ميلان وأياكس، وخيم التعادل السلبي على المباراة حتى الدقيقة 85 عندما سجل الهولندي باتريك كلويفرت هدفا قاتلا للفريق الهولندي.

2️⃣3️⃣ Patrick Kluivert, Ajax v AC Milan, 1995 Champions League final. What really made Alan Hansen's "you don't win anything with kids" remark particularly silly was it came not long after Ajax has won the Champions League with a team full of adolescents pic.twitter.com/OPOqrXLVH6 — Smoking Hot James on 𝕏 (@SmokingHotJames) May 12, 2020

6- برشلونة الإسباني x أرسنال الإنجليزي (2006).

أُقيمت المباراة النهائية على ملعب "فرنسا" في باريس وتمكن برشلونة من الفوز بنتيجة 2-1 وتحقيق لقبة الثاني في البطولة حارما أرسنال من لقبه الأول.

وتقدم "المدفعجية" بهدف سجله المدافع الإنجليزي سول كامبل في الدقيقة الـ37، قبل أن يتعادل البرسا بهدف للكاميروني صامويل إيتو في الدقيقة الـ76، ثم أتبعه بهدف الفوز عن طريق الظهير البرازيلي جوليانو بيليتي في الدقيقة الـ80.

7- بوروسيا دورتموند الألماني x بايرن ميونخ الألماني (2013).

شهد نهائي عام 2013 على ملعب ويمبلي مواجهة ألمانية خالصة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. وضع ماريو ماندزوكيتش الفريق البافاري في المقدمة قبل أن يعادل إيلكاي غوندوغان النتيجة في منتصف الشوط الثاني ثم أحرز آريين روبن هدفا متأخرا حسم النتيجة لصالح بايرن 2-1.

Arjen Robben scored the winning goal for Bayern Munich in the UEFA Champions League final against Borussia Dortmund in 2013. pic.twitter.com/eprQqiHUIt — Goals That Won The Trophy🏆⚽️ (@goalsthatWTT) January 7, 2024

8- مانشستر يونايتد الإنجليزي x تشلسي الإنجليزي (2008).

شهد نهائي عام 2008، الذي أقيم على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، مواجهة بين فريقين إنجليزيين من الوزن الثقيل، هما مانشستر يونايتد وتشلسي.

تقدم كريستيانو رونالدو، في منتصف الشوط الأول لصالح المانيو، قبل أن يتعادل فرانك لامبارد للبلوز مع بداية الشوط الثاني.

وبعد أن انتهت المباراة المتوترة بالتعادل 1-1، حسم المان يونايتد النتيجة بركلات الترجيح 6-5.

#UCL Final 2008 Penalty Shootout

Man United 6-5 Chelseapic.twitter.com/coX8dWcfGL — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) January 13, 2024

9- بايرن ميونخ الألماني x فالنسيا الإسباني (2001).

كان نهائي 2001 على ملعب "سان سيرو" في ميلانو، متوترا بين بايرن ميونخ وفالنسيا. وبعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 تم الاحتكام لركلات الترجيح.

وخرج بايرن في النهاية فائزا بنتيجة 5-4 بعد أن صدَّ حارس المرمى أوليفر كان 3 من ركلات لاعبي فالنسيا.