هدف و5 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة.. ميسي يحطم الأرقام في الدوري الأميركي
حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين بعدما سجل هدفا وصنع 5 أخرى ليقود فريقه إنتر ميامي إلى اكتساح "نيويورك ريد بولز" 6-2 فجر اليوم الأحد.
وسجل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات 3 أرقام قياسية في المباراة:
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- المساهمة في 6 أهداف.
- صناعة 5 أهداف.
- الأهداف الخمسة التي صنعها جاءت في شوط واحد.
MESSI IS A CHEAT CODE 🐐
▪️ Record for assists in a game (5)
▪️ Record for goal contributions in a game (6)
▪️ And he did it all in the second half pic.twitter.com/Zc3g5fjakf
— Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024
Lionel Messi goals are inevitable! 🚨
The first player to 10 goals this season puts @InterMiamiCF on top. pic.twitter.com/GuUEShfmdb
— Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024
MESSI TO LUIS SUAREZ AGAIN! 😱
Incredible run from the goat to set up his fourth assist as @LuisSuarez9 bags the brace. pic.twitter.com/wG0LCRPx6S
— Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024
ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل/نيسان الماضي في التسجيل وصناعة الأهداف في 6 مباريات متتالية.
وبات سجل ميسي في 8 مباريات بالدوري الأميركي 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة.
وسجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الشريك السابق لميسي في خط هجوم برشلونة الإسباني 3 أهداف (هاتريك)، وأضاف ماتياس روخاس هدفين لإنتر ميامي.
3 puntos, 3 asistencias, 3 goles ⚽️⚽️⚽️
Vamos @InterMiamiCF! pic.twitter.com/aEmKkOiIpZ
— Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 5, 2024
ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية برصيد 24 نقطة.