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هدف و5 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة.. ميسي يحطم الأرقام في الدوري الأميركي

سواريز (يمين) سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وميسي سجل هدفا وصنع 5 أخرى (الفرنسية)
5/5/2024-|آخر تحديث: 5/5/202410:27 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين بعدما سجل هدفا وصنع 5 أخرى ليقود فريقه إنتر ميامي إلى اكتساح "نيويورك ريد بولز" 6-2 فجر اليوم الأحد.

وسجل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات 3 أرقام قياسية في المباراة:

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  • المساهمة في 6 أهداف.
  • صناعة 5 أهداف.
  • الأهداف الخمسة التي صنعها جاءت في شوط واحد.

ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل/نيسان الماضي في التسجيل وصناعة الأهداف في 6 مباريات متتالية.

وبات سجل ميسي في 8 مباريات بالدوري الأميركي 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة.

وسجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الشريك السابق لميسي في خط هجوم برشلونة الإسباني 3 أهداف (هاتريك)، وأضاف ماتياس روخاس هدفين لإنتر ميامي.

ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية برصيد 24 نقطة.

المصدر : وكالات