هدف و5 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة.. ميسي يحطم الأرقام في الدوري الأميركي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين بعدما سجل هدفا وصنع 5 أخرى ليقود فريقه إنتر ميامي إلى اكتساح "نيويورك ريد بولز" 6-2 فجر اليوم الأحد.

وسجل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات 3 أرقام قياسية في المباراة:

MESSI IS A CHEAT CODE 🐐

▪️ Record for assists in a game (5)

▪️ Record for goal contributions in a game (6)

▪️ And he did it all in the second half pic.twitter.com/Zc3g5fjakf

— Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024