سيناريو غريب.. آينتراخت فرانكفورت قد يحتاج للخسارة للتأهل لدوري الأبطال

في سيناريو غريب قد يجد آينتراخت فرانكفورت نفسه مضطرا لخسارة مباراته الأخيرة في ختام موسم الدوري الألماني من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 36 بداية من النسخة المقبلة.

ووفقا للمعايير الحالية، فإن الأندية الألمانية حصلت على مقعد إضافي في النسخة المقبلة من البطولة، وهذا يعني أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى سيتأهلون مباشرة إلى المسابقة القارية الأم.

والفرق الخمسة المتأهلة هي:

باير ليفركوزن

بايرن ميونخ

شتوتغارت

لايبزيغ

دورتموند

🚨🇩🇪 Germany will have SIX clubs in the Champions League if Borussia Dortmund win the Champions League and finish 5th in the Bundesliga. In that case (16% to happen), sixth-place team from the Bundesliga would enter the 2024/25 Champions League, most likely Eintracht Frankfurt. pic.twitter.com/JLrJ0AhhLt — Football Rankings (@FootRankings) May 2, 2024

لكن فرانكفورت لن يستطيع اللحاق بالفرق الخمسة، لأنه يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الألماني ويحتاج إلى 5 نقاط من مبارياته الثلاث الأخيرة لضمان احتلاله المركز الخامس.

وفي حال بقائه في هذا المركز فإنه في طريقه للتأهل إلى الدوري الأوروبي، ومن المقرر أن يكون الفريق الألماني الوحيد الذي يتأهل للمسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية.

أين المشكلة إذن؟

سبب المشكلة هو تقدم دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وإذا تغلب "أسود الفيستيفال" على باريس سان جيرمان في نصف النهائي وفازوا بالمسابقة فإن الفريق يتأهل تلقائيا كحامل اللقب.

وفي حال تتويج دورتموند فسينضم إلى الفرق الأربعة الأخرى التي تمثل كرة القدم الألمانية، باستثناء سيناريو واحد محدد.

وتنص القواعد على أنه إذا احتل دورتموند المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا وفاز بمسابقة هذا العام فإن مركز التأهل الإضافي للموسم المقبل سيذهب إلى الفريق صاحب المركز السادس الذي يحتله فرانكفورت حاليا.

ونتيجة لذلك يحتاج فرانكفورت إلى حدوث السيناريوهين المذكورين أعلاه من أجل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتنافس فيه دورتموند مع لايبزيغ على المركز الرابع، وبالتالي فإن وجود "الجراد الأصفر" خامسا سيخدم مصلحة فرانكفورت في ما يتعلق بالحصول على بطاقة التأهل الإضافية.

وبناء على ذلك يحتاج فرانكفورت للخسارة في الجولة المقبلة أمام لايبزيغ من أجل منح الأخير فرصة الابتعاد في المركز الرابع مع بقاء دورتموند خامسا، إضافة إلى حدوث المفاجأة بتتويج دورتموند بدوري أبطال أوروبا.