سيناريو غريب.. آينتراخت فرانكفورت قد يحتاج للخسارة للتأهل لدوري الأبطال

في سيناريو غريب قد يجد آينتراخت فرانكفورت نفسه مضطرا لخسارة مباراته الأخيرة في ختام موسم الدوري الألماني من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 36 بداية من النسخة المقبلة.

ووفقا للمعايير الحالية، فإن الأندية الألمانية حصلت على مقعد إضافي في النسخة المقبلة من البطولة، وهذا يعني أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى سيتأهلون مباشرة إلى المسابقة القارية الأم.

والفرق الخمسة المتأهلة هي:

🚨🇩🇪 Germany will have SIX clubs in the Champions League if Borussia Dortmund win the Champions League and finish 5th in the Bundesliga.

In that case (16% to happen), sixth-place team from the Bundesliga would enter the 2024/25 Champions League, most likely Eintracht Frankfurt. pic.twitter.com/JLrJ0AhhLt

— Football Rankings (@FootRankings) May 2, 2024