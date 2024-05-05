سنترال كوست مارينرز الأسترالي يتوج بكأس الاتحاد الآسيوي

دوّن سنترال كوست مارينرز اسم استراليا في السجلات الذهبية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسختها الـ19 الأخيرة، بعدما تغلب على العهد اللبناني 1-صفر في المباراة النهائية التي احتضنها مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط.

ويدين الفريق الأسترالي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ألو كول في الدقيقة 84، فيما عجز الفريق اللبناني عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

سنترال كوست مارينرز يهز شباك العهد #كأس_الاتحاد_الاسيوي pic.twitter.com/EacGKXa7Bm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 5, 2024

وكان فريق العهد يبحث عن تحقيق لقبه الثاني في البطولة بعدما حصل على اللقب في نسخة عام 2019، فيما يعد هذا هو اللقب الأول للأندية الأسترالية في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي‎.‎

وتعتبر هذه النسخة الأخيرة في كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيشهد الموسم المقبل إطلاق النظام الجديد لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر 3 مستويات. بما في ذلك دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا ودوري التحدّي الآسيوي اعتبارا من موسم 2024-2025.

وهذا اللقب هو الثالث لأندية الشرق بعد ناساف الأوزبكي (2011) وجوهور دار التعظيم الماليزي (2015)، بينما أحرزت أندية الغرب اللقب 16 مرة، حيث توج الكويت الكويتي 3 مرات (2009، 2012، 2013) بالتساوي مع القوة الجوية العراقي (2016، 2017، 2018).

وأحرز الفيصلي الأردني اللقب مرتين (2005، 2006)، والمحرق البحريني مرتين (2008 و2021)، ومرة واحدة لكل من القادسية الكويتي (2014) والجيش السوري (2004) وشباب الأردن الأردني (2007)، والاتحاد السوري (2010)، والعهد اللبناني (2019)، والسيب العماني (2022).