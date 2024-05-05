بعد مونديال قطر 2022.. ميسي يكرر تمريرة "كيف رآه؟" بالدوري الأميركي

لا تزال تمريرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لزميله مولينا في ربع نهائي مونديال قطر 2022 ضد هولندا، والتي أطلق عليها تمريرة "كيف رآه" حديث عالم كرة القدم، ولكن "البولغا" كررها اليوم في الدوري الأميركي.

ففي الدقيقة 35، توغل البرغوث الأرجنتين في عمق دفاع هولندا، وقدّم تمريرة ساحرة إلى مولينا ليسجل من مسافة قريبة الهدف الأول، الذي لم يكن أمرا مفاجئا أو غير اعتيادي، بل تمريرة ميسي الذي قال عنها النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة إن "الـ70 ألف متفرج في ملعب لوسيل لم يشاهدوا مولينا يتحرك، متسائلا بتعجب ودهشة: كيف رآه ميسي؟".

أفضل تعليق سمعته ل أسيست ميسي السحري ضد هولندا pic.twitter.com/xSfYH4OhSF — 💭 Ghodran (@ghodran01) December 30, 2022

ولم يتوقف الأمر على أبو تريكة، بل إن أغلب المعلقين والخبراء والمحللين صدموا بالطريقة التي مرر بها ميسي.

ولأن الموضوع أثار دهشة جماهير الساحرة المستديرة، فقد نُقل السؤال إلى صاحب التمريرة من مولينا مسجل الهدف.

وسأل مولينا ميسي: هل رأيتني أو سمعت صوتي، لأنني طلبت الكرة بصوت عال؟

ليجيب ميسي -في مقابلة مع قناة أرجنتينية- أنه "رأيته ولم أسمعه، الحقيقة أنني رأيته يواصل الركض، وأيضا كنت مدركا تلك اللحظة أن الأمر الطبيعي هو تمرير الكرة إلى الطرف، وبدا لي أن من المناسب إيصال الكرة له لأني اعتقدت أن دفاعهم (منتخب هولندا) بكامله كان يتوقع شيئا آخر".

التمريرة الساحرة

وفي مواجهة إنتر ميامي و"نيويورك ريد بولز" والتي انتهت بفوز رفقاء ميسي 6-2 فجر اليوم الأحد، أعاد ميسي الكرة ولكن هذه المرة مع زميله البارغوياني ماتياس روخاس.

في الدقيقة الـ62 من المباراة وصلت الكرة ميسي وسط الملعب والذي مرر الكرة لروخاس وهو محاط بـ5 لاعبين، لتصل إلى البارغوياني الدولي الذي سجل هدفه الثاني في المباراة.

OMG 😱 WHAT A PASS FROM MESSI 👏 Matias Rojas bags a brace! pic.twitter.com/BN9YFLmeqx — Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024

وعن التمريرة، سئل روخاس هل كنت تتوقع تمريرة ميسي؟

فأجاب "لم أكن أتوقعها وشاهدت الإعادة للهجمة بعد أن أرسلها لي أحد أفراد عائلتي. أنا تركته وركضت إلى الأمام ولم أعد أراه لكن فجأة وجدت الكرة أمامي ومنفردا بالحارس وسجلت الهدف".