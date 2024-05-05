أراض وآلاف الدولارات.. مكافآت لاعبي منتخب العراق المتأهل لأولمبياد باريس

منح رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، أعضاء منتخب بلاده الأولمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024، قطع أراض سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وكذلك تكريمهم بمبلغ 10 ملايين دينار (7700 دولار أميركي).

وقال السوداني خلال استقبال وفد المنتخب الذي حصد البطاقة الثالثة عن قارة آسيا في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024: "لا نريد أن نحضر في باريس كرقم، إنما كحضور رياضي فاعل ينافس على الميداليات".

وحث رياضي بلاده على تشريف العراق والمنافسة بقوة على الميداليات في أولمبياد باريس.

وأضاف أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل جهودكم التي أثبتم من خلالها أنكم أهل للمسؤولية، وهو انتصار كبير للعراق وتأكيد للانتصارات التي تتحقق في كل المجالات وتمكنتم كما تمكنت المنتخبات العراقية من توحيد كل العراقيين، الذين وقفوا لتشجيع المنتخب".

امتلأت بالأمس أجواء مدرجات الجماهير العراقية بالفرحة ورُسمت البسمة على أوجه لاعبي منتخبهم بعد الفوز في مباراة المركز الثالث، والتي ضمنت لهم المشاركة في أولمبياد باريس 2024! 🙌#كأس_آسيا_تحت23سنة #هَيّا_آسيا #الطريق_إلى_باريس2024 pic.twitter.com/BIwCXC0QS2 — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) May 3, 2024

وذكر: "حققنا الفوز والتأهل إلى أولمبياد باريس للمرة السادسة وهو إنجاز كبير يؤكد أن الكرة العراقية عادت وبقوة لأن اللاعب لا يمثل نفسه، إنما يمثل داخل المستطيل الأخضر العراق بأكمله، وإن دعمنا للقطاع الرياضي ليس منّة أو فضلا، والرياضة أصبحت اليوم مصلحة سياسية واجتماعية واقتصادية، وجزءا من كيان الدولة ووجودها".

وقال رئيس الحكومة العراقية: نحن "مستعدون للمضي معكم إلى أبعد مدى من الدعم، وهذا هو واجب الحكومة تجاه جميع الرياضات ولدينا لاعبون يمثلون مشاريع واعدة للبروز كلاعبين كبار، على مستوى المنطقة وآسيا، ولديهم إمكانية وإصرار، والعراق البلد العربي الوحيد من آسيا الممثل لكرة القدم في الأولمبياد، وهي مسؤولية أنتم أهل لها".

كما وجّه بتكريم الربّاع علي عمار يسر، الذي تأهل إلى أولمبياد باريس أسوة بلاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم.