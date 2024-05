نجم إنجليزي سابق يتهم ميسي بأنه "معدل جينيا"

أثار النجم الإنجليزي السابق جوي بارتون -لاعب وسط مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد- الجدل بعد تصريح مثير اعتبر من خلاله أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب "معدل جينيا" بسبب العلاج الذي خضع له في صغره لتعديل الخلل في هرمون النمو، وأنه السبب وراء تألقه.

ويعتبر ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، إذ فاز بجميع الألقاب الممكنة، ونال جائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم 8 مرات.

وجعلته مآثره في برشلونة أعظم لاعب في النادي على الإطلاق وهدافا قياسيا، وقاد منتخب الأرجنتين إلى مجد كأس العالم في عام 2022 بقطر.

وقال بارتون عن النجم الأرجنتيني -في تصريح لبودكاست "كومون سانس"- إن "هناك علامة استفهام كبيرة على اسم ميسي بالنسبة لي، لأنه تعاطى الستيرويد وكل ذلك في سن مبكرة لحل مشكلة نموه".

وأضاف "لقد تم تعديل ميسي وراثيا في سن مبكرة، لذلك يجب أن تكون هناك علامة النجمة بجانب اسمه".

Joey Barton bafflingly claims 'genetically modified' Lionel Messi should have ASTERISK next to his titanic achievements due to the treatment the World Cup winner received as child for rare growth hormone deficiency https://t.co/5Z0FT1hFIt

— Mail Sport (@MailSport) May 3, 2024