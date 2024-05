كيليني: رونالدو أراد أن يثبت أنه أكبر من ريال مدريد

كشف جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس السابق، الذي زامل كريستيانو رونالدو في البيانكونيري، أن "الدون" أراد أن يثبت لريال مدريد أنه أكبر منه بعد التفريط في خدماته.

وانضم رونالدو إلى صفوف اليوفي في عام 2018 قادما من ريال مدريد في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

وقال كيليني، خلال تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا" "لقد أتيحت لي الفرصة للعب بجانب رونالدو، إنه لاعب كبير ويندمج في المجموعة بشكل جيد، إنه ليس مثل الآخرين ولا يخذلك عندما تحتاج إليه، إنه لاعب محترم، ويكاد يكون مهووسا برعاية جسده وفي تحضيراته.. يريد التسجيل دائما والفوز".

وأضاف صخرة دفاع السيدة العجوز "أبهرتني شخصية رونالدو في المباريات الصعبة، كانت لديه رغبة جنونية في تحطيم العالم، كان يريد أن يثبت أنه أقوى من ريال مدريد بأكمله".

Chiellini: "In his first year at Juventus, Cristiano Ronaldo had a mad desire to prove that he was stronger than Real Madrid." pic.twitter.com/CNmxrMFTkn

— Madrid Universal (@MadridUniversal) May 3, 2024