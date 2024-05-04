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بالفيديو.. الوكرة يفوز على الريان ويتوج بكأس قطر للمرة الأولى

ممكن صورة تتويج الوكرة بلقب كاس قطر بعد فوزه على الريان المصدر: مؤسسة دوري نجوم قطر (أكس)
تتويج الوكرة بلقب كأس قطر بعد فوزه على الريان بهدف وحيد (مواقع التواصل)
4/5/2024-|آخر تحديث: 4/5/202411:19 م (بتوقيت مكة المكرمة)

توج الوكرة بطلا لكأس قطر لكرة القدم بعد فوزه على الريان 1-صفر السبت في المباراة النهائية للمسابقة التي شارك بها الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

ويدين الوكرة بفوزه إلى لاعبه ناصر اليزيدي صاحب هدف الانتصار الثمين (80).

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ويعد اللقب الأول للوكرة في المسابقة تحت مسماها الحالي منذ 2013، والثاني في الامتداد الأصلي لها (كأس ولي العهد) التي توج بها مرة من قبل عام 1999، مما يجسد الغياب الطويل عن التتويجات منذ لقب الدوري موسم 2000–2001.

وكان الوكرة الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وخصوصا في الانطلاقة التي شهدت هدف السبق عبر المغربي أيوب عسال الذي استغل تمريرة الدولي المصري حمدي فتحي وتابعها في الشباك، قبل أن يلغيه حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي التسلل (9).

وسجل الوكرة هدفا آخر برأسية الجزائري محمد بن يطو، وتدخل حكم الفيديو المساعد مجددا وألغاه للسبب ذاته (28).

وواصل الوكرة الأفضلية في الشوط الثاني، وانتظر حتى الدقائق العشر الأخيرة لتسجيل هدف الفوز عبر اليزيدي الذي استغل تمريرة رائعة من الأنغولي غاسينتو دالا لينفرد بالحارس فهد يونس ووضع الكرة في الشباك (80).

المصدر : الفرنسية