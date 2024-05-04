بالفيديو.. الوكرة يفوز على الريان ويتوج بكأس قطر للمرة الأولى
توج الوكرة بطلا لكأس قطر لكرة القدم بعد فوزه على الريان 1-صفر السبت في المباراة النهائية للمسابقة التي شارك بها الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في الدوري.
ويدين الوكرة بفوزه إلى لاعبه ناصر اليزيدي صاحب هدف الانتصار الثمين (80).
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📽️ شاهد | هدف الوكرة الأول عن طريق ناصر اليزيدي #الوكرة_الريان | نهائي #كأس_قطر2024 🏆@alwakrah_sc pic.twitter.com/FUpORxQyCw
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) May 4, 2024
ويعد اللقب الأول للوكرة في المسابقة تحت مسماها الحالي منذ 2013، والثاني في الامتداد الأصلي لها (كأس ولي العهد) التي توج بها مرة من قبل عام 1999، مما يجسد الغياب الطويل عن التتويجات منذ لقب الدوري موسم 2000–2001.
📹 شاهد فيديو تتويج #الوكرة بــطـــل كــأس قـــطـــر 2024 🏆👏 🌊 #كأس_قطر2024 🏆 @alwakrah_sc pic.twitter.com/Wtn3vymjoR
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) May 4, 2024
وكان الوكرة الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وخصوصا في الانطلاقة التي شهدت هدف السبق عبر المغربي أيوب عسال الذي استغل تمريرة الدولي المصري حمدي فتحي وتابعها في الشباك، قبل أن يلغيه حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي التسلل (9).
وسجل الوكرة هدفا آخر برأسية الجزائري محمد بن يطو، وتدخل حكم الفيديو المساعد مجددا وألغاه للسبب ذاته (28).
وواصل الوكرة الأفضلية في الشوط الثاني، وانتظر حتى الدقائق العشر الأخيرة لتسجيل هدف الفوز عبر اليزيدي الذي استغل تمريرة رائعة من الأنغولي غاسينتو دالا لينفرد بالحارس فهد يونس ووضع الكرة في الشباك (80).