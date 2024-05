شاهد.. أرسنال يسحق بورونموث ويتشبث بصدارة الدوري الإنجليزي

أكدّ أرسنال تشبّثه بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه -اليوم السبت- على ضيفه بورنموث 3-صفر ضمن المرحلة الـ36.

ورفع أرسنال الباحث عن باكورة ألقابه في البريميرليغ منذ عام 2004 رصيده في صدارة الترتيب إلى 83 نقطة.

ودخل أرسنال إلى اللقاء وهو يدرك أنه ليس لديه هامش للخطأ في ظل وجود سيتي في أعقابه، بالإضافة إلى أن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يملك مباراة مؤجلة أمام توتنهام سيخوضها في 14 مايو/أيار الحالي، مما يمنحه فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه في المباراتين.

وواصل الفريق اللندني، وصيف بطل الموسم الماضي، مستوياته الرائعة منذ خسارته أمام ضيفه أستون فيلا صفر-3 الشهر الماضي وحقق انتصاره الرابع تواليا، لكنه يواجه تحديا هائلا للاحتفاظ بصدارته أمام حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة، الذي لم يخسر حتى الآن في 31 مباراة في جميع المسابقات.

وفي مجريات اللقاء على ملعب الإمارات، بدا منذ لحظات المباراة الأولى أنّ رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مصممين على تفادي أي عثرة في الأمتار الأخيرة من الموسم. وبالفعل، هيمن أصحاب الأرض على أرضية الميدان، وكان لهم 14 تسديدة، منها 4 مباشرة على المرمى في الشوط الأول.

وكاد المدافع الفرنسي وليام ساليبا يفتتح التسجيل مبكرا بعد أن مرّر له بوكايو ساكا كرة متقنة داخل المنطقة، فراوغ ساليبا المدافع، وسدّد نحو المرمى لكنّ حارس الضيوف الأيرلندي مارك ترافيرس تصدى لها (الدقيقة 19).

وحصل ديكلان رايس بدوره على فرصة أخرى لمنح فريقه الأسبقية، لكن تسديدته "عالطاير" من داخل المنطقة مرت فوق المرمى (الدقيقة 37).

