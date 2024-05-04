شاهد.. أرسنال يسحق بورونموث ويتشبث بصدارة الدوري الإنجليزي

أكدّ أرسنال تشبّثه بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه -اليوم السبت- على ضيفه بورنموث 3-صفر ضمن المرحلة الـ36.

ورفع أرسنال الباحث عن باكورة ألقابه في البريميرليغ منذ عام 2004 رصيده في صدارة الترتيب إلى 83 نقطة.

ودخل أرسنال إلى اللقاء وهو يدرك أنه ليس لديه هامش للخطأ في ظل وجود سيتي في أعقابه، بالإضافة إلى أن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يملك مباراة مؤجلة أمام توتنهام سيخوضها في 14 مايو/أيار الحالي، مما يمنحه فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه في المباراتين.

وواصل الفريق اللندني، وصيف بطل الموسم الماضي، مستوياته الرائعة منذ خسارته أمام ضيفه أستون فيلا صفر-3 الشهر الماضي وحقق انتصاره الرابع تواليا، لكنه يواجه تحديا هائلا للاحتفاظ بصدارته أمام حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة، الذي لم يخسر حتى الآن في 31 مباراة في جميع المسابقات.

وفي مجريات اللقاء على ملعب الإمارات، بدا منذ لحظات المباراة الأولى أنّ رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مصممين على تفادي أي عثرة في الأمتار الأخيرة من الموسم. وبالفعل، هيمن أصحاب الأرض على أرضية الميدان، وكان لهم 14 تسديدة، منها 4 مباشرة على المرمى في الشوط الأول.

وكاد المدافع الفرنسي وليام ساليبا يفتتح التسجيل مبكرا بعد أن مرّر له بوكايو ساكا كرة متقنة داخل المنطقة، فراوغ ساليبا المدافع، وسدّد نحو المرمى لكنّ حارس الضيوف الأيرلندي مارك ترافيرس تصدى لها (الدقيقة 19).

وحصل ديكلان رايس بدوره على فرصة أخرى لمنح فريقه الأسبقية، لكن تسديدته "عالطاير" من داخل المنطقة مرت فوق المرمى (الدقيقة 37).

A goal and an assist for the Premier League POTM, Declan Rice ⭐️ Shot on Pixel 🤳 pic.twitter.com/pDxeje1bPd — Arsenal (@Arsenal) May 4, 2024

ويعود الفضل أيضا في إبقاء النتيجة على حالها إلى تألق ترافيرس في تصديه لأكثر من محاولة، لكنّ الحارس الأيرلندي تسبّب في ركلة جزاء بعد عرقلته المهاجم الألماني كاي هافيرتس الذي سقط أرضا.

وانبرى ساكا إلى الركلة بنجاح مانحا أرسنال التقدم المنتظر قبل نهاية الشوط الأول (الدقيقة 45).

واحتاج أرسنال حتى الدقيقة 70 لطمأنة عشاقه بشأن النتيجة من خلال هدف ثان حمل توقع البلجيكي لياندرو تروسار الذي سجّل هدفه الـ11 في الدوري هذا الموسم والـ16 في مختلف المسابقات.

وجاء الهدف بعد أن استلم رايس الكرة على مشارف المنطقة قبل أن يلتف على نفسه بمهارة عالية ويمررها لتروسار الذي سرعان ما سددها خاطفة على يسار حارس بورنموث.

وأضاف رايس الهدف الثالث بنفسه إثر تمريرة من البديل البرازيلي غابريال جيسوس، تابعها الأول بأفضل طريقة داخل المرمى (الدقيقة 90+7).