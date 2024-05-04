خسارة بايرن وفوز دورتموند قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

سجل شتوتغارت هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 على ضيفه بايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، قبل أن يواجه الفريق البافاري ريال مدريد بإياب قبل نهائي دوري الأبطال هذا الأسبوع، في حين سحق بروسيا دورتموند ضيفه أوغسبورغ 5-1 في تجربة مثالية قبل مواجهة سان جيرمان بباريس في الدور نفسه.

ويحل بايرن، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين أمام شتوتغارت ثالث الترتيب قبل مباراتين على النهاية، ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل بعد تعادلهما 2-2 في ميونخ.

وعمقت الخسارة جراح فريق المدرب توماس توخيل، الذي سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.

كما أنها أنهت تكهنات بشأن احتمال استمرار توخيل في منصبه بعد وصول الفريق تحت إمرته إلى قبل نهائي دوري الأبطال ورفض بعض المرشحين خلافته في المسؤولية.

وكللت النتيجة موسما رائعا بالنسبة لشتوتغارت، الذي عادل أفضل مسيرة انتصارات في مسيرته بموسم واحد برصيد 21 فوزا.

وتقدم شتوتغارت بجدارة بفضل تسديدة ليونيداس ستيرجيو من فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 29 بعدما أهدر ثلاث فرص ذهبية.

وأدرك بايرن التعادل من ركلة جزاء سجلها هاري كين في الدقيقة 37، محرزا هدفه 36 في الدوري هذا الموسم.

ويبتعد كين بفارق 5 أهداف عن الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد والمسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي في 2021.

لكن البديل جونج وو-يونغ تفوق على نوير ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 84، قبل أن يختتم سيلاس (25 عاما) التسجيل بتسديدة منخفضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

سيلاس وامانجيتوكا يضيف الهدف الثالث لشتوتغارت في شباك بايرن ميونيخ، لتنتهي النتيجة 3-1 لشتوتغارت#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ #شتوتغارت pic.twitter.com/hPnc4XOBeV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2024

دورتموند يسحق أوغسبورغ قبل مواجهة سان جيرمان

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها في الدوري الألماني، سحق بروسيا دورتموند ضيفه أوغسبورغ 5-1، في تجربة مثالية قبل مواجهة سان جيرمان بباريس في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمتع دورتموند، الذي سيواجه سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل بعد فوزه 1-صفر في مباراة الذهاب في ألمانيا الأربعاء الماضي، ببداية قوية بثلاثة أهداف في أول 29 دقيقة.

وسجل يوسف موكوكو هدفين، وأضاف دونيل مالين هدفا بينهما في الدقيقة 20 ليحسم دورتموند المباراة مبكرا.

وقلص أوغسبورغ الفارق في الدقيقة 32 عن طريق السويسري روبن فارجاس، لكن صاحب الأرض استعاد فارق الثلاثة أهداف عن طريق ماركو رويس -الذي سيرحل عن النادي بعد 12 عاما في نهاية الموسم- في الدقيقة 34.

وأرسل ثاني تمريراته الحاسمة لفيلكس نميتشا ليجعل النتيجة 5-1 في الدقيقة 64.

ويحتل دورتموند، الذي ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، المركز الخامس برصيد 60 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الرابع.