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بعد 22 عاما من الغياب.. إيبسويتش تاون يعود إلى أضواء البريميرليغ

فرحة جنونية للاعبي وجماهير إيبسويتش تاون بعد الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)
4/5/2024

عاد إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما بعد فوزه على هادرسفيلد بهدفين نظيفين اليوم السبت في المرحلة الـ46 الأخيرة، وبات ثاني الفرق الصاعدة من الـ"تشامبيونشيب" بعد ليستر سيتي.

وتقدم ويس بيرنز بهدف لإيبسويتش في الدقيقة 27، ثم أضاف أوماري هوتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 48.

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الفوز رفع رصيد إيبسويتش إلى 96 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتي المتصدر، الذي ضمن في وقت سابق العودة للدوري الممتاز.

وتتصارع أندية ليدز يونايتد وساوثهامبتون ووست بروميتش ألبيون ونوريتش سيتي على بطاقة التأهل الثالثة للدوري الممتاز عبر الدور الفاصل الذي سيجمع بينها.

وتفوّق إيبسويتش على ليدز يونايتد في حجز البطاقة المؤهلة المباشرة الثانية، إذ كان الأخير بحاجةٍ إلى الفوز على ساوثهامبتون وخسارة إيبسويتش، لكنه سقط أمام منافسه 1-2 أيضا.

المصدر : وكالات