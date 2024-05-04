بعد 22 عاما من الغياب.. إيبسويتش تاون يعود إلى أضواء البريميرليغ

عاد إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما بعد فوزه على هادرسفيلد بهدفين نظيفين اليوم السبت في المرحلة الـ46 الأخيرة، وبات ثاني الفرق الصاعدة من الـ"تشامبيونشيب" بعد ليستر سيتي.

وتقدم ويس بيرنز بهدف لإيبسويتش في الدقيقة 27، ثم أضاف أوماري هوتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 48.

الفوز رفع رصيد إيبسويتش إلى 96 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليستر سيتي المتصدر، الذي ضمن في وقت سابق العودة للدوري الممتاز.

وتتصارع أندية ليدز يونايتد وساوثهامبتون ووست بروميتش ألبيون ونوريتش سيتي على بطاقة التأهل الثالثة للدوري الممتاز عبر الدور الفاصل الذي سيجمع بينها.

🥳🎉 يا لها من ليلة لجماهير إبسويتش تاون فرحة جماهير إبسويتش تاون بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاماً#دوري_البطولة_الانجليزية #EFLChampionship pic.twitter.com/mJdzFIGI4Z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2024

وتفوّق إيبسويتش على ليدز يونايتد في حجز البطاقة المؤهلة المباشرة الثانية، إذ كان الأخير بحاجةٍ إلى الفوز على ساوثهامبتون وخسارة إيبسويتش، لكنه سقط أمام منافسه 1-2 أيضا.