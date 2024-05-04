بسقوط برشلونة ضد جيرونا.. ريال مدريد يتوج بطلا للمرة 36 في تاريخه

ضمِن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ36 في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-صفر وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا 2-4 اليوم السبت.

وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل 4 مراحل من نهاية الموسم وضمِن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في حين تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.

المتوّجون بلقب الدوري الإسباني في الأعوام الـ15 الأخيرة:

2023-2024: ريال مدريد

2022-2023: برشلونة

2021-2022: ريال مدريد

2020-2021: أتلتيكو مدريد

2019-2020: ريال مدريد

2018-2019: برشلونة

2017-2018: برشلونة

2016-2017: ريال مدريد

2015-2016: برشلونة

2014-2015: برشلونة

2013-2014: أتلتيكو مدريد

2012-2013: برشلونة

2011-2012: ريال مدريد

2010-2011: برشلونة

2009-2010: برشلونة

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