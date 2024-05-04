بسقوط برشلونة ضد جيرونا.. ريال مدريد يتوج بطلا للمرة 36 في تاريخه
4/5/2024-|آخر تحديث: 4/5/202410:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)
ضمِن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ36 في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-صفر وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا 2-4 اليوم السبت.
وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل 4 مراحل من نهاية الموسم وضمِن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في حين تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.
Le @realmadridfra est 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 de #LALIGAEASPORTS 2023/24 !👑🤍
Felicitations !🏆👏 pic.twitter.com/vwF3Nn2SoR
— LALIGA (@LaLigaFRA) May 4, 2024
المتوّجون بلقب الدوري الإسباني في الأعوام الـ15 الأخيرة:
- 2023-2024: ريال مدريد
- 2022-2023: برشلونة
- 2021-2022: ريال مدريد
- 2020-2021: أتلتيكو مدريد
- 2019-2020: ريال مدريد
- 2018-2019: برشلونة
- 2017-2018: برشلونة
- 2016-2017: ريال مدريد
- 2015-2016: برشلونة
- 2014-2015: برشلونة
- 2013-2014: أتلتيكو مدريد
- 2012-2013: برشلونة
- 2011-2012: ريال مدريد
- 2010-2011: برشلونة
- 2009-2010: برشلونة
الأندية الأكثر تتويجا:
- ريال مدريد: 36
- برشلونة: 27
- أتلتيكو مدريد: 11
- أتلتيك بلباو: 8
- فالنسيا: 6
- ريال سوسييداد: 2
- ديبورتيفو لاكورونيا: 1
- إشبيلية: 1
- ريال بيتيس: 1
المصدر : وكالات