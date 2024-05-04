بالفيديو.. المغربي دياز يقود ريال مدريد للفوز والاقتراب من لقب الليغا

حقق ريال مدريد الأهم بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0، اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبات بحاجة إلى تعثر مطارده المباشر برشلونة أمام مضيفه وجاره جيرونا لاحقا لحسم اللقب.

ويدين ريال مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي المغربي إبراهيم دياز الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 51، وصنع الهدف الثاني للبديل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 68، قبل أن يختم خوسيلو المهرجان (90+3).

وهو الفوز السابع تواليا لريال مدريد في الدوري والـ27 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة، موسعا الفارق مؤقتا إلى 14 نقطة أمام برشلونة الذي يحلّ ضيفا على جاره الكتالوني جيرونا لاحقا.

ويحتاج ريال مدريد إلى تعثّر برشلونة بالتعادل أو الخسارة لتحقيق اللقب الـ36 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في الليغا.

ورفع الفريق الملكي معنويات لاعبيه قبل استضافتهم بايرن ميونخ الألماني الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (2-2 ذهابا في ميونخ)، ولذلك أراح مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي 9 لاعبين أساسيين.

واللاعبون هم حارس مرماه الأوكراني أندري لونين وبيلينغهام، والبرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو، والألمانيان طوني كروس وأنتوينو روديغر، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والفرنسيان أوريليان تشواميني وفيرلان ميندي.

وشهدت المباراة عودة حارس المرمى الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا بعد غياب منذ مطلع أغسطس/آب الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ثمّ عانى من انتكاسة جديدة في الركبة أيضا في مارس/آذار الماضي خلال تدريبات الفريق.