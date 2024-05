مورينيو يتوصل لاتفاق لتدريب فنربخشة التركي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعتزم التوقيع على عقد لمدة عامين مع فريق فنربخشة التركي لكرة القدم.

وذكرت وكالة أنباء دوجان التركية أن مورينيو (61 عاما) وفنربخشة اتفقا على عقد يمتد لمدة عامين مع وجود خيار لإضافة عام ثالث.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر أن يتم التوقيع خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية، بعد اجتماع مورينيو برئيس نادي فنربخشة علي كوتش.

ولم يعلق النادي في البداية على هذه التقارير.

