مورينيو يتوصل لاتفاق لتدريب فنربخشة التركي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعتزم التوقيع على عقد لمدة عامين مع فريق فنربخشة التركي لكرة القدم.

وذكرت وكالة أنباء دوجان التركية أن مورينيو (61 عاما) وفنربخشة اتفقا على عقد يمتد لمدة عامين مع وجود خيار لإضافة عام ثالث.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر أن يتم التوقيع خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية، بعد اجتماع مورينيو برئيس نادي فنربخشة علي كوتش.

ولم يعلق النادي في البداية على هذه التقارير.

🟡🔵🇵🇹 José Mourinho’s verbal agreement with Fenerbahçe is on two year contract valid until June 2026. It will also include an option for further season. Jorge Mendes has been negotiating the deal and now time to review, sign all formal documents. Here we go soon! 🇹🇷 pic.twitter.com/rsSZYCUKjO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024

وسيحل مورينيو محل المدرب الحالي إسماعيل قرطال، الذي شاهد فريق غلطة سراي، الغريم التقليدي لفنربخشة، يتوج بلقب الدوري التركي هذا الموسم.

وكان فريق روما الإيطالي هو آخر فريق دربه مورينيو، وخلال فترة تدريبه للفريق الإيطالي فاز مورينيو بدوري المؤتمر في 2022، ووصل لنهائي الدوري الأوروبي في 2023، قبل أن يخسر أمام أشبيلية الإسباني.

ولكن، عانى الفريق من بداية سيئة في موسم 2023-2024، وبعد سلسلة من النتائج السلبية تمت إقالته من قِبل النادي الإيطالي في يناير/كانون الثاني.

ويعد مورينيو على نطاق واسع واحدا من أعظم المدربين في أوروبا.

وتتضمن مسيرته التدريبية تتويجه بلقبين لدوري أبطال أوروبا (مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان في 2010)، وتتويجه بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي مع تشلسي، ولقب للدوري الإسباني مع ريال مدريد.