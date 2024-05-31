رابطة الدوري الفرنسي توقف محمد كامارا بسبب إخفائه شعارا يدعم المثليين

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم معاقبة الدولي المالي محمد كامارا لاعب نادي موناكو، بالإيقاف 4 مباريات، بسبب إخفائه شعار دعم حملة المثليين خلال مباراة فريقه أمام نانت في ختام المسابقة.

وقال موقع شبكة "راديو مونت كارلو" الدولية بالإنترنت، اليوم الجمعة، "عاقبت اللجنة التأديبية في الدوري الفرنسي لكرة القدم محمد كامارا (موناكو) بالإيقاف 4 مباريات لإخفائه شعار مكافحة رهاب المثلية خلال الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الفرنسي، ثم لرفضه متابعة أنشطة التوعية ضد هذه الآفة".

وتابع "عقوبة لن يستأنف عليها ناديه، حيث أكد المدير العام لموناكو تياغو سكورو أن النادي سيحترم قرار اللجنة، ومنذ البداية، كان موقف النادي واضحا للغاية، ونحن آسفون حقا ونعتذر مرة أخرى عن سلوك أحد لاعبينا. ولهذا السبب نحترم القرار تماما".

وقام اللاعب (24 عاما) بتغطية شارة الحملة بشريط أبيض خلال مباراة فريقه الأخيرة في الموسم أمام نادي نانت في 19 مايو/أيار الجاري، حيث فاز فريقه بأربعة أهداف، وساهم فيها بتسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء.