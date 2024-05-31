أبرز أسلحة دورتموند ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

مما لا شك فيه أن بوروسيا دورتموند هو الطرف الأضعف في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد الفائز بلقب البطولة 14 مرة، لكن مسيرة الفريق الألماني المدهشة على المستوى الأوروبي هذا الموسم تختلف تماما عن مشواره المحلي الذي شهد أداء متذبذبا.

وأنهى فريق المدرب إيدن تيرزيتش الساعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد تتويجه في 1997 موسمه في دوري الدرجة الأولى الألماني بتحقيق مركز مخيّب للآمال وهو الخامس.

مع ذلك قدم دورتموند مستوى أكثر استقرارا في البطولة الأوروبية رغم استحواذه على الكرة في دوري أبطال أوروبا بنسبة تقل بفارق 10% عن الدوري الألماني.

وحافظ دورتموند على شباكه نظيفة في 6 من 12 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بفضل دفاعه القوي وهجماته المرتدة السريعة.

وشملت هذه المواجهات الست مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اللتين فاز بهما الفريق الألماني 2-صفر إجمالا.

💬 Zu Beginn der #UCLFinal-Woche haben wir mit Stürmer Niclas Füllkrug und Kapitän Emre Can gesprochen. 🎙️ https://t.co/M31OnkqtmW

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دفاع صلب وهجوم سريع

ويلعب تيرزيتش في البطولة الأوروبية بتشكيلة مكونة من 5 مدافعين في بعض الأحيان، ما يمنحه خطا خلفيا قويا يمثل أساسا لطريقة لعبه.

وقدم المدافعان ماتس هوملز ونيكو شلوتربيك مستوى مذهلا في الأشهر القليلة الأخيرة. واختير شلوتربيك في تشكيلة ألمانيا لبطولة أوروبا 2024.

وسيشكل الدفاع عاملا أساسيا بالإضافة إلى الهجمات المرتدة السريعة التي يقوم به الجناحان جادون سانشو وكريم أديمي بهدف محاولة الضغط على دفاع ريال مدريد.

وستكون سرعة هذين اللاعبين في الجناحين مهمة في هجمات دورتموند المرتدة مع العلم أن النسبة الكبرى من الاستحواذ ستكون لصالح ريال مدريد وسينتظر الفريق الألماني اقتناص الفرص من خلال الهجمات المرتدة.

We go again next week in Paris! @BVB pic.twitter.com/9WtveUSyTM — Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 1, 2024

ويأمل تيرزيتش أن يتمكن أديمي وسانشو من خلق مساحة للاعب الوسط نيكلاس فولكروغ أفضل مهاجمي دورتموند في البطولة هذا الموسم بـ3 أهداف.

ورغم ذلك، لا يقتصر دور فولكروغ على إحراز الأهداف إذ غالبا ما يسحب المهاجم الألماني قوي البنيان المنافسين معه ما يتيح لزملائه في الفريق المساحة الحصول على بعض الفرص.

ومن ثم ليس مفاجئا أن يسجل 12 لاعبا مختلفا من دورتموند هدفا واحدا على الأقل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال تيرزيتش "لا تتعاملوا مع المواجهة كمناسبة بل كمباراة. هدفي ليس تجربة أمور جديدة أو الإفراط في إعطاء التعليمات، لكن الاستفادة من الخبرات التي اكتسبناها هذا الموسم وتحديد أي منها يناسب هذه المباراة".

وأضاف "بالنسبة للتشكيلة، لا تزال لدينا بعض الفترات التدريبية لمعرفة من سيثبت وجوده. لكننا نعلم أن تبديلاتنا يمكن أن يكون لها تأثير".

ومن بين أولئك الذين من المحتمل أن يكونوا على مقاعد البدلاء ولكن من المتوقع يشاركوا في المباراة هو اللاعب المخضرم ماركو رويس الذي سيترك النادي.

وقال تيرزيتش "لن يكون الأمر جيدا بما يكفي أن تعتمد فقط على التشكيلة الأساسية في أداء المهمة بل عليك الاعتماد على النوعية الإجمالية للفريق بالكامل".