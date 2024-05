أبرز أسلحة دورتموند ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

مما لا شك فيه أن بوروسيا دورتموند هو الطرف الأضعف في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد الفائز بلقب البطولة 14 مرة، لكن مسيرة الفريق الألماني المدهشة على المستوى الأوروبي هذا الموسم تختلف تماما عن مشواره المحلي الذي شهد أداء متذبذبا.

وأنهى فريق المدرب إيدن تيرزيتش الساعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد تتويجه في 1997 موسمه في دوري الدرجة الأولى الألماني بتحقيق مركز مخيّب للآمال وهو الخامس.

مع ذلك قدم دورتموند مستوى أكثر استقرارا في البطولة الأوروبية رغم استحواذه على الكرة في دوري أبطال أوروبا بنسبة تقل بفارق 10% عن الدوري الألماني.

وحافظ دورتموند على شباكه نظيفة في 6 من 12 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بفضل دفاعه القوي وهجماته المرتدة السريعة.

وشملت هذه المواجهات الست مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اللتين فاز بهما الفريق الألماني 2-صفر إجمالا.

ويلعب تيرزيتش في البطولة الأوروبية بتشكيلة مكونة من 5 مدافعين في بعض الأحيان، ما يمنحه خطا خلفيا قويا يمثل أساسا لطريقة لعبه.

وقدم المدافعان ماتس هوملز ونيكو شلوتربيك مستوى مذهلا في الأشهر القليلة الأخيرة. واختير شلوتربيك في تشكيلة ألمانيا لبطولة أوروبا 2024.

وسيشكل الدفاع عاملا أساسيا بالإضافة إلى الهجمات المرتدة السريعة التي يقوم به الجناحان جادون سانشو وكريم أديمي بهدف محاولة الضغط على دفاع ريال مدريد.

وستكون سرعة هذين اللاعبين في الجناحين مهمة في هجمات دورتموند المرتدة مع العلم أن النسبة الكبرى من الاستحواذ ستكون لصالح ريال مدريد وسينتظر الفريق الألماني اقتناص الفرص من خلال الهجمات المرتدة.

