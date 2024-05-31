10 أرقام قياسية يصعب تحطيمها في دوري أبطال أوروبا

من الشائع أن نرى الكثير من الأرقام القياسية يتم تحطيمها في عالم كرة القدم، لكن هذا لا يعني أن كل الأرقام سهلة المنال، وهناك البعض منها في مسابقة دوري أبطال أوروبا تبدو عصية على الكسر.

لا تزال بعض المآثر الفردية والجماعية في المسابقة الأوروبية الأعرق مسجلة في خانة المستحيل، فمثلا يتعين على كيليان مبابي تسجيل أكثر من 90 هدفا ليتجاوز رقم كريستيانو رونالدو باعتباره الهداف التاريخي للمسابقة (140 هدفا).

يقول المثل إن الأرقام القياسية خلقت لتتحطم، لكن ذلك لا ينطبق على بعض أرقام مسابقة "تشامبيونزليغ" قدر لها أن تصمد أمام اختبار الزمن والمحاولات اليائسة لكسرها.

في ما يلي 10 أرقام قياسية يصعب جدا تحطيمها في دوري أبطال أوروبا:

أسرع هدف

يعد روي ماكاي لاعب بايرن ميونخ السابق صاحب أسرع هدف في تاريخ مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث سجله في مرمى ريال مدريد بعد 10 ثوان من صافرة بداية المباراة التي أقيمت في مارس /آذار عام 2007.

أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند أمام ضيفه ليجيا وارسو البولندي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أوروبا 2016، تسجيل 12 هدفا وانتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 8-4، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

حضور جماهيري قياسي

شهدت مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان موسم 1994-1995، احتشاد أكثر من 115 ألف متفرج في مدرجات كامب نو.

أكبر لاعب

يعتبر الحارس الإيطالي ماركو بالوتا أكبر لاعب سنا شارك بدوري أبطال أوروبا، عندما خاض مباراة فريقه لاتسيو ضد ريال مدريد في البرنابيو عام 2007 بعمر 43 عاما و252 يوما، يليه جان لويجي بوفون بعمر 42 عاما و315 يوما.

Marco Ballotta for Lazio against Real Madrid in 2007. He was 43 years and 253 days old! #UCL pic.twitter.com/OO8KJALLEy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 17, 2014

أصغر لاعب

بعد أقل من 3 أسابيع من عيد ميلاده الـ16، دخل يوسوفا موكوكو التاريخ في دوري أبطال أوروبا عام 2020، عندما ظهر خلال فوز فريقه بوروسيا دورتموند 2-1 على زينيت سان بطرسبورغ.

At 16 years and 18 days old, Youssoufa Moukoko becomes the youngest Champions League player ever ✨ pic.twitter.com/28RwTPH7RS — B/R Football (@brfootball) December 8, 2020

أطول سلسلة من الأهداف

نجح كريستيانو رونالدو في التسجيل خلال 11 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا، وقد بدأ سلسلته الإيجابية في نهائي عام 2017.

كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 11 مباراة متتالية من دوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/cJfFRxwBVE — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 11, 2018

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد

سجل كريستيانو رونالدو مع فريقه السابق ريال مدريد 17 هدفا في موسم واحد من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2013-2014. ووقع "الدون" على 9 أهداف في دور المجموعات، و4 أهداف في دور الـ16، وهدف واحد في ربع النهائي، وهدفين في نصف النهائي وهدف آخر في النهائي ضد أتليتكو مدريد 4-1.

أكثر المواسم المتتالية تسجيلا للأهداف

نجح ليونيل ميسي في هز شباك الخصوم 18 موسما متتاليا بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي يصعب تحطيمه.

أكبر عدد من الأهداف لفريق واحد

سجل ميسي 120 هدفا لبرشلونة في 149 مباراة، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله لاعب لفريق واحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي رونالدو بـ105 أهداف لريال مدريد.

مباريات كثيرة دون الفوز باللقب

أنهى الحارس الإيطالي العملاق المعتزل جيانلويجي بوفون مسيرته بخوض 131 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وخسر بوفون 3 نهائيات لعبها بقميص "السيدة العجوز"، ضد ميلان بركلات الترجيح في موسم 2002-2003، وبرشلونة في نهائي موسم 2014-2015 على ملعب برلين 3-1، وفي نهائي نسخة 2016-2017 أمام ريال مدريد 4-1.