10 أرقام قياسية يصعب تحطيمها في دوري أبطال أوروبا

من الشائع أن نرى الكثير من الأرقام القياسية يتم تحطيمها في عالم كرة القدم، لكن هذا لا يعني أن كل الأرقام سهلة المنال، وهناك البعض منها في مسابقة دوري أبطال أوروبا تبدو عصية على الكسر.

لا تزال بعض المآثر الفردية والجماعية في المسابقة الأوروبية الأعرق مسجلة في خانة المستحيل، فمثلا يتعين على كيليان مبابي تسجيل أكثر من 90 هدفا ليتجاوز رقم كريستيانو رونالدو باعتباره الهداف التاريخي للمسابقة (140 هدفا).

يقول المثل إن الأرقام القياسية خلقت لتتحطم، لكن ذلك لا ينطبق على بعض أرقام مسابقة "تشامبيونزليغ" قدر لها أن تصمد أمام اختبار الزمن والمحاولات اليائسة لكسرها.

في ما يلي 10 أرقام قياسية يصعب جدا تحطيمها في دوري أبطال أوروبا:

يعد روي ماكاي لاعب بايرن ميونخ السابق صاحب أسرع هدف في تاريخ مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث سجله في مرمى ريال مدريد بعد 10 ثوان من صافرة بداية المباراة التي أقيمت في مارس /آذار عام 2007.

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند أمام ضيفه ليجيا وارسو البولندي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أوروبا 2016، تسجيل 12 هدفا وانتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 8-4، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

شهدت مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان موسم 1994-1995، احتشاد أكثر من 115 ألف متفرج في مدرجات كامب نو.

يعتبر الحارس الإيطالي ماركو بالوتا أكبر لاعب سنا شارك بدوري أبطال أوروبا، عندما خاض مباراة فريقه لاتسيو ضد ريال مدريد في البرنابيو عام 2007 بعمر 43 عاما و252 يوما، يليه جان لويجي بوفون بعمر 42 عاما و315 يوما.

Marco Ballotta for Lazio against Real Madrid in 2007. He was 43 years and 253 days old! #UCL pic.twitter.com/OO8KJALLEy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 17, 2014