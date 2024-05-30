شاهد.. المغربي الكعبي يهدي أولمبياكوس أول لقب أوروبي

منح المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس واليونان أول لقب أوروبي في كرة القدم على صعيد الأندية، بعدما سجل هدف الفوز أمام فيورنتينا الإيطالي 1-صفر بعد التمديد، الأربعاء، في نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليغ) في أثينا.

وأهدى الكعبي الذي أصبح أول لاعب يُسجل 11 هدفا في الأدوار الإقصائية لمسابقة أوروبية، هدف الفوز برأسية في الدقيقة 116، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في المسابقة باحتساب الأدوار التمهيدية هذا الموسم، حارما فيورنتينا من اللقب للمرة الثانية تواليا بعد الخسارة أمام ويستهام الإنجليزي 1-2 عام 2023.

وكان الكعبي (30 عاما) يتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة (دوري أبطال أوروبا) والكولومبي راداميل فالكاو (الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ") بـ10 أهداف في مرحلة خروج المغلوب، قبل أن ينفرد بالرقم بهدفه في المباراة النهائية.

ولم يسبق لأي لاعب أفريقي أن سجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد ضمن أي من المسابقات القارية.

كما لم يسبق للأندية اليونانية أن فازت بأي لقب في المسابقات الأوروبية القارية، حيث كان باناثينايكوس الوحيد الذي وصل إلى مباراة نهائية وخسرها أمام أياكس الهولندي في نهائي كأس الأندية البطلة 1971.

إخفاق فيورنتينا

وواصل فيورنتينا إخفاقه في المباريات النهائية، بعدما كان هذا هو النهائي الخامس الذي يعجز عن الفوز به.

وكان من بين النهائيات التي فشل فيورنتينا في حسمها لصالحه نهائي كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري (المسمى القديم لدوري أبطال أوروبا)، عام 1957، الذي خسره الفريق الإيطالي 1-2 أمام ريال مدريد الإسباني.

وتعد هذه هي النسخة الثالثة من دوري المؤتمر، التي انطلقت نسختها الأولى موسم 2021-2022، حيث توج بها روما الإيطالي بأول لقب عقب فوزه على فينورد روتردام الهولندي في المباراة النهائية.

وفي الموسم الماضي، توج ويستهام يونايتد الإنجليزي بلقب النسخة الثانية، إثر فوزه 2-1 على فيورنتينا في النهائي.