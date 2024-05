سانشو يتطلع لكتابة التاريخ مع دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا

يأمل الدولي الإنجليزي جادون سانشو في التعويض وإعادة الاعتبار عندما يعود إلى إنجلترا رفقة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت على ملعب ويمبلي.

وستكون مباراة اللقب فرصة متجدّدة لسانشو من أجل إثبات أنّ حقبته غير المستقرة مع مانشستر يونايتد كانت نتيجة خلل في النادي، وليس إخفاقا شخصيا.

WEMBLEY HERE WE COME! pic.twitter.com/PL1OrxXTQC

— Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 7, 2024