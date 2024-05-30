هل ينتقل شغب كرة القدم إلى التنس بعد إهانة لاعب في "رولان غاروس"؟
30/5/2024
قال البلجيكي المخضرم ديفيد جوفين إن مشجعا بصق عليه العلكة خلال مباراته ضد الفرنسي جيوفاني مبيتشي بريكار في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس).
وأعرب المصنف السابع على العالم سابقا عن مخاوفه من أن يصبح جمهور التنس أكثر شبها بمشجعي كرة القدم المشاغبين.
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وأضاف للصحفيين "الأمر أكبر بكثير مما حدث، إنه عدم احترام بشكل أكثر من اللازم، الأمر أشبه بما يحدث في كرة القدم، وقريبا سنرى قنابل الدخان والمشاغبين، وستكون هناك معارك في المدرجات".
وتابع "الأمر أصبح سخيفا، لأن البعض يتواجد لإثارة المشاكل أكثر من إضفاء أجواء حماسية".
وأوضح "لقد بصق أحدهم العلكة في وجهي، وكان موقفا صعبا حاولت التماسك لأقصى درجة لأكون هادئا، لأنني إذا غضبت ستتطور الأمور".
ويستعد جوفين لمواجهة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع في الدور الثاني، غدا الخميس.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية