فيفا بصدد "قتل اللعبة".. كبار أوروبا يهددون بمقاطعة كأس العالم للأندية

هدد رؤساء الدوريين الإنجليزي الممتاز والإسباني بمقاطعة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد العام المقبل، متهمين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بـ"قتل اللعبة" ورفض الاستماع إلى المخاوف بشأن رفاهية اللاعبين.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية الموسعة (32 فريقا) في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025.

ووفقا لصحيفة "ذا الصن" البريطانية فإن رؤساء البريميرليغ والليغا لديهم مخاوف كبيرة بشأن الضرر الذي سيلحقه هذا الأمر باللاعبين، وهددوا بسحب فرقهم ما لم تتم إعادة جدولة المنافسة.

