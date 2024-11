يستخدم للاسترخاء.. مهدئ قاتل ينتشر بين لاعبي كرة القدم في إنجلترا

ينتشر استهلاك أكياس التبغ أو النيكوتين، المعروف بمادة السنوس، بانتظام بين لاعبي كرة قدم محترفين في إنجلترا، ومن الواضح أن هذه العادة تحمل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعقّد ممارسة الرياضة على مستوى عال.

السنوس هو منتج نيكوتين عديم الدخان يوضع بين الشفة العليا واللثة، وينتشر بشكل متزايد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتظهر النتائج أن استخدامه بين لاعبي كرة القدم المحترفين أعلى مما هو معتاد في عموم سكان المملكة المتحدة، وغالبا ما يستخدم اللاعبون هذه المنتجات للاسترخاء.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة لوبورو في إنجلترا، الثلاثاء، فان واحدا من كل 5 لاعبين في إنجلترا يستهلك بانتظام جرعات النيكوتين أو مادة السنوس، وهو مسحوق تبغ رطب معبأ في أكياس.

وخلال الدراسة التي أجريت لصالح رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، تم استطلاع آراء 628 لاعبا ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الثانية (تشامبينشيب)، و51 لاعبة من دوري السوبر للسيدات.

وكشفت النتائج أن 18% من مجموع 628 لاعب كرة قدم يقولون إنهم استهلكوا هذه المنتجات بالفعل، و22% من 51 لاعبا يعتبرون أنفسهم مستهلكين لهذه المنتجات، وهي أرقام بعيدة بالتأكيد عن الواقع، وفقا لصحيفة ديلي البريطانية.

من خلال استهلاك النيكوتين وكذلك التبغ الرطب، لاحظ اللاعبون تحسنا في القدرات الذهنية (29% من الرجال مقارنة بـ55% من النساء)، كما أن 41% من الرجال و64% من السيدات يستخدمون "السنوس" للمساعدة على الاسترخاء بعد المباريات والتدريبات.

واعترف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي باستخدام التبغ الرطب لمساعدته على "الاسترخاء"، وتم تصويره وهو يحمله في بطولة أمم أوروبا 2016.

Jamie Vardy reveals all about new craze among Premier League stars that's been labelled a 'disaster' https://t.co/wf0uplkGDL pic.twitter.com/uxmM5AVzbz

كما يستخدم بعض اللاعبين السنوس كمثبط للشهية، وكآلية للتكيف عندما يجدون أنفسهم في بيئة مرهقة، ولكن أيضا كوسيلة للاندماج مع زملائهم الآخرين في الفريق (56% من الرجال ذكروا هذا السبب مقارنة بـ73% من السيدات).

وقال أحد اللاعبين للباحثين "لقد أقلعت على السنوس مرتين لمدة 8 أشهر، لكن يبدو أنني أبدأ في القيام بذلك مرة أخرى دائما. (أجد) صعوبة في الإقلاع إنه موجود في كل مكان أنظر إليه".

في عام 2021، شبه مدرب سندرلاند لي جونسون استخدام التبغ الرطب بتدخين 3 أو 4 سجائر في وقت واحد، وقال إن لديه لاعبين "مدمنين للغاية".

With @PFA, we have published findings from a first-of-its kind study into Snus use in professional football. ⚽️

18% of the surveyed male players and 22% of the female players use Snus, with the majority receiving no education on it.

Read more ⤵️ https://t.co/uqglBKHLlz

— Loughborough University (@lborouniversity) May 29, 2024