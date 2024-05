"الجشِع" بيلينغهام جاهز لخوض نهائي أبطال أوروبا

كان الموسم الأول للإنجليزي جود بيلينغهام بألوان ريال مدريد الإسباني أكثر من رائع سواء من ناحية الأداء أو الأهداف، لكن مسك الختام سيكون السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا حين يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويسعى ريال مدريد إلى إحراز ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه المجيد على ملعب ويمبلي.

وعلق بيلينغهام على الأمر قائلا: "مباراة كبيرة جدا، مباراتي الأولى في نهائي دوري الأبطال، في بلدي إنجلترا ضد فريقي السابق"، إنه أمر جنوني، لم يكن بإمكاني أن أحلم بأفضل من ذلك".

اختير ابن الـ21 عاما أمس الأربعاء أفضل لاعب في الدوري الإسباني بعدما لعب دورا رئيسيا في قيادة الريال إلى استعادة اللقب من غريمه برشلونة بتسجيله 19 هدفا، إضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وعندما وصل إلى "سانتياغو برنابيو" الصيف الماضي، كشف عن حبه للاعب خط الوسط السابق الفرنسي زين الدين زيدان، حتى إنه أخذ القميص رقم 5 الذي ارتداه "زيزو".

Hola Madridistas!🤍

It is the proudest day of my life to join the greatest club in the history of the game. I will give absolutely everything I have to help this team win. Thank you for the amazing welcome. HALA MADRID!!!🤍🤍🤍 pic.twitter.com/MVdArVXMQf

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 15, 2023