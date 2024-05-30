مبابي يقدم لاعبا لريال مدريد قبل يورو 2024

قدم كيليان مبابي مزيدا من التفاصيل عن توقيت إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله إلى ناد جديد، على الأرجح ريال مدريد، وذلك ردا على سؤال من شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال مبابي، على هامش حفل توزيع جوائز غلوب سوكر مساء الثلاثاء، وتجمع منتخب فرنسا استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا في الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز، "إنها مجرد مسألة وقت.. لا أستطيع الانتظار حتى أكون في ناديَّ الجديد".

وابتسم مبابي موضحا صمته، قبل أن يستعيد جديته "أنا متعاقد مع باريس سان جيرمان.. لكن الجميع يعلم أن الأمر سينتهي قريبا، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي "أريد أن أكون سعيدا"، معلنا نفاد صبره لتغيير البلد واللعب في بيئة جديدة وخوض تحد جديد من شأنه أن يجعله ينمو كلاعب كرة قدم.

وتابع لاعب موناكو السابق "ستكون تجربة مذهلة، أريد الفوز ببطولات.. عندما نتحدث عن كرة القدم، الأمر يتعلق بالفوز ببطولات، والوجود مع زملائي الجدد في الفريق".

🚨⚪️ Kylian Mbappé: “My next club will be official soon, it’s matter of days”. “I can’t wait for that, I’m happy. We have to wait just for some days”, told CNN. ⏳🧨 Real Madrid move, loading. pic.twitter.com/35PeK5apVh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2024

ومن جانبه، ذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريسيو رومانو أن خطة ريال مدريد النهائية لإكمال صفقة مبابي والإعلان عنها رسميا قبل اليورو لا يمكن تقييدها من قبل باريس سان جيرمان.

وكتب في حسابه على منصة إكس أنه "على الرغم من انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران، فيمكن الإعلان عن صفقة مبابي قبل يورو 2024".

وسيخوض ريال مدريد نادي مبابي المستقبلي في الأول من يونيو/حزيران المقبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وعما إذا كان سيشجع ريال مدريد في النهائي، أجاب مبابي: "سأشاهد المباراة فقط، عندما تحب كرة القدم، فإنك تشاهد جميع المباريات".

🏆 “Who will you support on Saturday for Champions League final?”. 😶🇫🇷 “I’ll just watch, I love football!”, Kylian Mbappé told CNN. pic.twitter.com/v7VFSt1OJv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2024

ويأمل الميرينغي لتعزيز رقمه القياسي والتتويج بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند، الذي توج باللقب مرة واحدة عام 1997، وخسر اللقب في نهائي 2013 بملعب ويمبلي أمام بايرن ميونخ.

ووصل دورتموند إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2013، حينما خسر في النهائي أمام مواطنه بايرن ميونخ 1-2 على ملعب ويمبلي، وكان الفريق قد توج بلقبه الوحيد في البطولة عام 1997 بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي في ميونخ.