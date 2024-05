مبابي يقدم لاعبا لريال مدريد قبل يورو 2024

قدم كيليان مبابي مزيدا من التفاصيل عن توقيت إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله إلى ناد جديد، على الأرجح ريال مدريد، وذلك ردا على سؤال من شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال مبابي، على هامش حفل توزيع جوائز غلوب سوكر مساء الثلاثاء، وتجمع منتخب فرنسا استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا في الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز، "إنها مجرد مسألة وقت.. لا أستطيع الانتظار حتى أكون في ناديَّ الجديد".

وابتسم مبابي موضحا صمته، قبل أن يستعيد جديته "أنا متعاقد مع باريس سان جيرمان.. لكن الجميع يعلم أن الأمر سينتهي قريبا، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي "أريد أن أكون سعيدا"، معلنا نفاد صبره لتغيير البلد واللعب في بيئة جديدة وخوض تحد جديد من شأنه أن يجعله ينمو كلاعب كرة قدم.

وتابع لاعب موناكو السابق "ستكون تجربة مذهلة، أريد الفوز ببطولات.. عندما نتحدث عن كرة القدم، الأمر يتعلق بالفوز ببطولات، والوجود مع زملائي الجدد في الفريق".

🚨⚪️ Kylian Mbappé: “My next club will be official soon, it’s matter of days”.

“I can’t wait for that, I’m happy. We have to wait just for some days”, told CNN.

⏳🧨 Real Madrid move, loading. pic.twitter.com/35PeK5apVh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2024