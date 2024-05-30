قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أميركي)، وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة 5 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.

ووجهت النيابة للاعب الأهلي حسين الشحات، اتهامات الضرب والسب والقذف والإهانة والترويع بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، عقب نشر فيديوهات تضمنت واقعة صفع حسين الشحات للشيبي خلال مباراة الفريقين.

دكر اقسم بالله ❤️✌️🔥

كل التحيه والتقدير للاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز على عدم التنازل عن الدعوى القضائية واصراره استرداد كرامته وكرامه والدته وحقوقه بالقانون من المعتدي حسين الشحات ومنظومه الفساد الغير عادله. القضاء المصري النزيه فوق الاهلي ولاعبيه 🙏 pic.twitter.com/y6eOaFa5Nz — 🇦🇹2️⃣ Zamalek Forever 🇦🇹 (@Ahmed_Z_F) May 30, 2024

وكانت نيابة القاهرة الجديدة أخلت سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (أكثر من 200 دولار أميركي) من سراي النيابة، وذلك في اتهامه بسب وضرب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال المباراة التي جمعته بالأهلي في يوليو/تموز من العام الماضي في ختام مسابقة الدوري المصري.