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اللاعبون الأكثر ظهورا في نهائي دوري أبطال أوروبا

Cristiano Ronaldo of Real Madrid with UEFA Champions League trophy, Coupe des clubs Champions Europeens during the UEFA Champions League final between Real Madrid and Liverpool on May 26, 2018 at NSC Olimpiyskiy Stadium in Kyiv, Ukraine(Photo by VI Images via Getty Images)
كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين ظهورا في نهائي أبطال أوروبا (غيتي)
3/5/2024

منذ تغيير اسم البطولة لدوري أبطال أوروبا في عام 1992، وصل عدد قليل من اللاعبين فقط إلى نهائي البطولة الأوروبية العريقة، لكن ثمة مجموعة صغيرة منهم حالفها الحظ في الظهور 5 مرات على الأقل في المباراة النهائية.

يعد ريال مدريد النادي الأكثر ظهورا في نهائي المسابقة برصيد 17 مرة.

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كما هو الحال مع أي مسابقة كأس، لم تكن الأندية أو اللاعبون الذين وصلوا إلى نهائي المسابقة القارية هم الأفضل دوما. لكن الوصول باستمرار إلى النهائي هو علامة أكيدة على الجودة.

فقط مجموعة مختارة من اللاعبين تمكنت من الوصول إلى قمة اللعبة القارية، وعدد أقل منهم عادوا بشكل متكرر. وخسر مدافع مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا 4 من مبارياته في المباراة النهائية بأبطال أوروبا.

ونجح 9 لاعبين في الوصول إلى نهائي أبطال أوروبا 5 مرات على الأقل، وتم اختيارهم بناء على العوامل التالية:

  • الظهور.
  • دقائق اللعب.
  • الانتصارات.

1-البرتغالي كريستيانو رونالدو: 6 مرات (مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني).

2-الإيطالي باولو مالديني: 6 مرات (نادي ميلان الإيطالي).

3-الكرواتي لوكا مودريتش: 5 مرات (ريال مدريد).

4-الهولندي إدوين فان دير سار: 5 مرات (أياكس الهولندي، مانشستر يونايتد).

5-الفرنسي باتريس إيفرا: 5 مرات (موناكو الفرنسي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي).

6-الألماني توني كروس: 5 مرات (بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد).

7-الهولندي كلارنس سيدورف: 5 مرات (أياكس الهولندي، ريال مدريد، ميلان الإيطالي).

8-الفرنسي كريم بنزيمة: 5 مرات (ريال مدريد).

9-الإسباني داني كارفخال: 5 مرات (ريال مدريد).

المصدر : الصحافة البريطانية