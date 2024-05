اللاعبون الأكثر ظهورا في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ تغيير اسم البطولة لدوري أبطال أوروبا في عام 1992، وصل عدد قليل من اللاعبين فقط إلى نهائي البطولة الأوروبية العريقة، لكن ثمة مجموعة صغيرة منهم حالفها الحظ في الظهور 5 مرات على الأقل في المباراة النهائية.

يعد ريال مدريد النادي الأكثر ظهورا في نهائي المسابقة برصيد 17 مرة.

كما هو الحال مع أي مسابقة كأس، لم تكن الأندية أو اللاعبون الذين وصلوا إلى نهائي المسابقة القارية هم الأفضل دوما. لكن الوصول باستمرار إلى النهائي هو علامة أكيدة على الجودة.

¿Mañana juegan Bayern Múnich y Real Madrid por Champions League? Llamen a Cristiano Ronaldo…pic.twitter.com/S3M7xuS1ba — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 30, 2024

فقط مجموعة مختارة من اللاعبين تمكنت من الوصول إلى قمة اللعبة القارية، وعدد أقل منهم عادوا بشكل متكرر. وخسر مدافع مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا 4 من مبارياته في المباراة النهائية بأبطال أوروبا.

ونجح 9 لاعبين في الوصول إلى نهائي أبطال أوروبا 5 مرات على الأقل، وتم اختيارهم بناء على العوامل التالية:

الظهور.

دقائق اللعب.

الانتصارات.

1-البرتغالي كريستيانو رونالدو: 6 مرات (مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني).

❌ Thierry Henry never won the Champions League with Arsenal.

❌ Frank Lampard never won the Club World Cup with Chelsea.

❌ Steven Gerrard never won the Premier League with Liverpool. ✅ Cristiano Ronaldo won the Premier League, Champions League, Club World Cup, Golden Shoe,… pic.twitter.com/9m0KKbPtBo — Ronaldista (@ronaldista_x) January 25, 2024

2-الإيطالي باولو مالديني: 6 مرات (نادي ميلان الإيطالي).

✅ Five-time winner of this competition

✅ 26 trophies in 25 seasons with Milan

✅ Nobody has made more European Cup final appearances (eight) 🔴⚫️ Paolo Maldini is 54 today 🎉🎁#HBD | #UCL pic.twitter.com/xoP4UDbfUJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 26, 2022

3-الكرواتي لوكا مودريتش: 5 مرات (ريال مدريد).

Since Luka Modrić signed for Real Madrid 10 years ago, the club has reached 5 Champions League finals… …that's a final every 2 seasons. pic.twitter.com/C6KuLQXskI — rmtea (@sanitasfc) May 15, 2022

4-الهولندي إدوين فان دير سار: 5 مرات (أياكس الهولندي، مانشستر يونايتد).

29/10 – On this day in 1970, Edwin van der Sar was born, the Dutchman is the only goalkeeper to have played in a European Cup/Champions League final in three different decades. Endurance. pic.twitter.com/tNlaIESJuQ — OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2019

5-الفرنسي باتريس إيفرا: 5 مرات (موناكو الفرنسي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي).

#OnThisDay (2014): Patrice Evra said his final goodbye to #mufc, signing with Juventus for £1.5m 🇫🇷 👥 379 appearances

⚽️ 10 goals

🎯 36 assists

🏆 x5 Premier League

🏆 x4 Community Shield

🏆 x3 League Cup

🏆 x1 Champions League

🏆 x1 Club World Cup Uncle Pat ❤️ pic.twitter.com/99GlDsOKJM — UtdDistrict (@UtdDistrict) July 21, 2023

6-الألماني توني كروس: 5 مرات (بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد).

7-الهولندي كلارنس سيدورف: 5 مرات (أياكس الهولندي، ريال مدريد، ميلان الإيطالي).

Clarence Seedorf es el único jugador en la historia que ha ganado la final de la Champions League con tres clubes diferentes. Leyenda. pic.twitter.com/e00xtltO6o — Spazio Milan 🇮🇹 (@SpazioMilan) May 12, 2020

8-الفرنسي كريم بنزيمة: 5 مرات (ريال مدريد).

Karim Benzema has scored 12 goals in his last 7 Champions League knockout games. He only failed to scored in one of those 7 games; last season’s final where he lifted the trophy. pic.twitter.com/ZK3ZLQj9hl — Madrid Universal (@MadridUniversal) March 15, 2023

9-الإسباني داني كارفخال: 5 مرات (ريال مدريد).