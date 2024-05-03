22 فوزا على التوالي.. الهلال يسير بثقة نحو لقب الدوري السعودي

أصبح فريق الهلال بحاجة لـ4 نقاط فقط لحسم تتويجه بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه على التعاون 3-صفر في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثلاثين من الدوري

السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أضاف سعود عبد الحميد الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 70، قبل أن يختتم صالح الشهري أهداف الهلال في الدقيقة الـ7 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام النصر الوصيف، فيما توقف رصيد التعاون عند 51 نقطة في المركز الرابع.

بهذا الفوز حافظ الهلال، الذي لديه مباراة مؤجلة، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الـ27 في الدوري هذا الموسم مقابل تعادلين.

في المقابل، كانت هذه الخسارة هي السابعة للتعاون في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في 9.

وبات الهلال بحاجة لـ4 نقاط فقط من مبارياته الـ5 المتبقية بالدوري، ويمكن أن يقل عدد النقاط حال تعثر النصر في مباراته أمام الوحدة غدا السبت.