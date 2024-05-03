منتخب فرنسا يخسر جهود لوكاس هيرنانديز في يورو 2024

سيغيب مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لوكاس هرنانديز عن كأس أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، جراء تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي بقدمه اليسرى، بعد خروجه مصابا في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لما أعلنه النادي الباريسي.

وسيخضع الدولي الفرنسي، البالغ 28 عاما، "لعملية جراحية في الأيام المقبلة"، حسب ما أفاد نادي العاصمة.

وأصيب هرنانديز بركبته اليسرى في الدقيقة 36، بعد احتكاك مع نيكلاس فولكروغ خلال تسجيل الأخير هدف الفوز لدورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء (1-صفر)، وقد تم علاجه خارج الملعب قبل أن يعود الفائز بمونديال روسيا 2018 لبضع لحظات، ثم يغادر مجددا ليُستبدل بالبرازيلي لوكاس بيرالدو.

🚨🔴🔵 BREAKING: Lucas Hernández has torn his ACL and he will be out for the next 6/7 months. Season over for PSG defender and he won’t be part of France squad at the Euros, confirmed. 🇫🇷 Get well soon, Lucas! ❤️ pic.twitter.com/rkjp7mcmvo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2024

وتلاحق لعنة الإصابات الدولي الفرنسي الذي كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في نهاية عام 2022، في حين ستبعده إصابته الحالية عن نهائيات كأس أوروبا، التي تقام في ألمانيا هذا الصيف.

وتلقى مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان ضربة قوية قبل إعلانه تشكيلته النهائية في 16 الشهر الحالي.

وكان مشوار هرنانديز توقف أيضا مع منتخب بلاده في بداية كأس العالم 2022 بقطر، بعدما أُصيب بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال المباراة الأولى في دور المجموعات أمام أستراليا.

وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد مواجهة دورتموند لقناة "كانال بلوس" تعليقا على إصابة مدافعه "ليس لديّ أخبار عن لوكاس هرنانديز، لا يبدو الأمر إيجابيا للغاية، لكننا سننتظر حتى يقوم الأطباء بتحليل الإصابة".