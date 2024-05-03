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منتخب فرنسا يخسر جهود لوكاس هيرنانديز في يورو 2024

تعرّض لوكاس هيرنانديز لتمزق في الرباط الصليبي بقدمه اليسرى (رويترز)
3/5/2024

سيغيب مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لوكاس هرنانديز عن كأس أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، جراء تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي بقدمه اليسرى، بعد خروجه مصابا في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لما أعلنه النادي الباريسي.

وسيخضع الدولي الفرنسي، البالغ 28 عاما، "لعملية جراحية في الأيام المقبلة"، حسب ما أفاد نادي العاصمة.

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وأصيب هرنانديز بركبته اليسرى في الدقيقة 36، بعد احتكاك مع نيكلاس فولكروغ خلال تسجيل الأخير هدف الفوز لدورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء (1-صفر)، وقد تم علاجه خارج الملعب قبل أن يعود الفائز بمونديال روسيا 2018 لبضع لحظات، ثم يغادر مجددا ليُستبدل بالبرازيلي لوكاس بيرالدو.

وتلاحق لعنة الإصابات الدولي الفرنسي الذي كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في نهاية عام 2022، في حين ستبعده إصابته الحالية عن نهائيات كأس أوروبا، التي تقام في ألمانيا هذا الصيف.

وتلقى مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان ضربة قوية قبل إعلانه تشكيلته النهائية في 16 الشهر الحالي.

وكان مشوار هرنانديز توقف أيضا مع منتخب بلاده في بداية كأس العالم 2022 بقطر، بعدما أُصيب بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال المباراة الأولى في دور المجموعات أمام أستراليا.

وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد مواجهة دورتموند لقناة "كانال بلوس" تعليقا على إصابة مدافعه "ليس لديّ أخبار عن لوكاس هرنانديز، لا يبدو الأمر إيجابيا للغاية، لكننا سننتظر حتى يقوم الأطباء بتحليل الإصابة".

المصدر : الفرنسية