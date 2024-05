منتخب فرنسا يخسر جهود لوكاس هيرنانديز في يورو 2024

سيغيب مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لوكاس هرنانديز عن كأس أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، جراء تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي بقدمه اليسرى، بعد خروجه مصابا في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لما أعلنه النادي الباريسي.

وسيخضع الدولي الفرنسي، البالغ 28 عاما، "لعملية جراحية في الأيام المقبلة"، حسب ما أفاد نادي العاصمة.

وأصيب هرنانديز بركبته اليسرى في الدقيقة 36، بعد احتكاك مع نيكلاس فولكروغ خلال تسجيل الأخير هدف الفوز لدورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء (1-صفر)، وقد تم علاجه خارج الملعب قبل أن يعود الفائز بمونديال روسيا 2018 لبضع لحظات، ثم يغادر مجددا ليُستبدل بالبرازيلي لوكاس بيرالدو.

