فيل فودن يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

اختارت رابطة الصحافيين الرياضيين في إنجلترا لاعب الوسط المهاجم لنادي مانشستر سيتي، المنافس على لقب الدوري الممتاز في كرة القدم، فيل فودن أفضل لاعب في العام، فيما حصلت لاعبة النادي الدولية الجامايكية خديجة شو على جائزة أفضل لاعبة.

وانضم فودن إلى قائمة الأسماء الشهيرة التي نالت هذه الجائزة، من بينها ستانلي ماثيوز، وبوبي تشارلتون، وجورج بيست، وكيني دالغليش.

وبات فودن ثالث لاعب من مانشستر سيتي خلال السنوات الأربع الماضية يفوز بأقدم جائزة فردية في كرة القدم، بعد البرتغالي روبن دياز في عام 2021، والنرويجي إيرلينغ هالاند العام الماضي.

وحصل فودن، البالغ من العمر 23 عاما، على 42% من الأصوات، متفوقا على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في سيتي الدولي الإسباني رودري في اقتراع لأعضاء الرابطة البالغ عددهم حوالي 900 عضو.

وسجل فودن 24 هدفا هذا الموسم، حيث يسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى تحقيق الثنائية المحلية، الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال فودن "إن حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم هو شرف كبير".

وأضاف "أنا سعيد جدا جدا بالحصول على هذه الجائزة، لكن لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك دون مساعدة زملائي في الفريق".