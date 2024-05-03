جدول ومواعيد نهائيات البطولات الآسيوية والأفريقية والأوروبية والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الساحرة المستديرة الشهر الجاري وحتى 1 يونيو/حزيران المقبل على موعد مع مجموعة من النهائيات القوية والحاسمة، التي ستقام بمختلف البطولات القارية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويزدحم الشهرين الحالي والمقبل بالمباريات النهائية الكبرى، حيث يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي الأحد المقبل، في حين يلعب آخر نهائي للمنافسات الكروية وهو دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو/حزيران.

وفيما يلي جدول ومواعيد النهائيات الكروية والقنوات الناقلة:

موعد نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024

العهد اللبناني x سنترل كوست مارينرز الأسترالي:

الأحد 5 مايو/أيار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب السلطان قابوس – مسقط).

القنوات الناقلة:

beIN Sports AFC HD

Alkass Nine HD

موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024

العين الإماراتي x يوكوهاما إف مارينوس الياباني:

مباراة الذهاب يوم 11 مايو/أيار، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب نيسان).

مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو/أيار، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب هزاع بن زايد).

القنوات الناقلة

beIN Sports AFC

SSC Sports HD1

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024

الزمالك المصري x نهضة بركان المغربي:

مباراة الذهاب يوم 12 مايو/أيار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، (الملعب البلدي لبركان).

مباراة الإياب يوم السبت 19 مايو/أيار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب القاهرة الدولي).

القنوات الناقلة

beIN Sports

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

الأهلي المصري x الترجي الرياضي التونسي

مباراة الذهاب يوم السبت 18 مايو/أيار، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب حمادي العقربي برادس).

مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو/أيار، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب القاهرة الدولي).

القنوات الناقلة

beIN Sports

موعد نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2023-2024

الفائز من نصف النهائي الأول (أتالانتا-مرسيليا) x الفائز من نصف نهائي الثاني (روما-باير ليفركوزن)

المباراة النهائية يوم الأربعاء 22 مايو/أيار، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب أفيفا-دبلن آيرلندا).

القنوات الناقلة

beIN Sports

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024

برشلونة الإسباني x أولمبيك ليون الفرنسي

المباراة النهائية يوم السبت 25 مايو/أيار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب سان ماميس-إسبانيا).

القنوات الناقلة

beIN Sports

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024

الفائز من نصف نهائي الأول (كلوب بروج البلجيكي-فيورنتينا الإيطالي) x الفائز من نصف نهائي الثاني (أولمبياكوس-اليونانx أستون فيلا الإنجليزي).

المباراة النهائية يوم الأربعاء 29 مايو/أيار، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب آية صوفيا-اليونان).

القنوات الناقلة

beIN Sports

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024

الفائز من نصف نهائي الأول (باريس سان جيرمان-بوروسيا دورتموند) x الفائز من نصف نهائي الثاني (ريال مدريدx بايرن ميونخ).

المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو/حزيران، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب ويمبلي-إنجلترا).

القنوات الناقلة