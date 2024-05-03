رياضة|أبطال آسيا

جدول ومواعيد نهائيات البطولات الآسيوية والأفريقية والأوروبية والقنوات الناقلة

كومبو تجمع بين كؤوس( trophies) مسابقات دوري ابطال أوروبا ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا
نهائيات كبرى في كرة القدم تقام الشهرين الحالي والمقبل (وكالات)
3/5/2024

سيكون عشاق الساحرة المستديرة الشهر الجاري وحتى 1 يونيو/حزيران المقبل على موعد مع مجموعة من النهائيات القوية والحاسمة، التي ستقام بمختلف البطولات القارية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويزدحم الشهرين الحالي والمقبل بالمباريات النهائية الكبرى، حيث يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي الأحد المقبل، في حين يلعب آخر نهائي للمنافسات الكروية وهو دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو/حزيران.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وفيما يلي جدول ومواعيد النهائيات الكروية والقنوات الناقلة:

موعد نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024

العهد اللبناني x سنترل كوست مارينرز الأسترالي:

  • الأحد 5 مايو/أيار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب السلطان قابوس – مسقط).

القنوات الناقلة:

  • beIN Sports AFC HD
  • Alkass Nine HD

موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024

العين الإماراتي x يوكوهاما إف مارينوس الياباني:

  • مباراة الذهاب يوم 11 مايو/أيار، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب نيسان).
  • مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو/أيار، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب هزاع بن زايد).

القنوات الناقلة

  • beIN Sports AFC
  • SSC Sports HD1

SAITAMA, JAPAN - NOVEMBER 24: The trophy is seen prior to the AFC Champions League Final second leg match between Urawa Red Diamonds and Al Hilal at Saitama Stadium on November 24, 2019 in Saitama, Japan. (Photo by Etsuo Hara/Getty Images)

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024

 

الزمالك المصري x نهضة بركان المغربي:

  • مباراة الذهاب يوم 12 مايو/أيار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، (الملعب البلدي لبركان).
  • مباراة الإياب يوم السبت 19 مايو/أيار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب القاهرة الدولي).

القنوات الناقلة

  • beIN Sports

كأس الكونفدرالية الأفريقية https://twitter.com/CAFCLCC_ar/status/1767505334002729206/photo/2

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

الأهلي المصري x الترجي الرياضي التونسي

  • مباراة الذهاب يوم السبت 18 مايو/أيار، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب حمادي العقربي برادس).
  • مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو/أيار، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب القاهرة الدولي).

القنوات الناقلة

  • beIN Sports

كأس دوري أبطال أفريقيا https://twitter.com/CAFCLCC_ar/status/1767505334002729206/photo/2

موعد نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2023-2024

الفائز من نصف النهائي الأول (أتالانتا-مرسيليا) x الفائز من نصف نهائي الثاني (روما-باير ليفركوزن)

  • المباراة النهائية يوم الأربعاء 22 مايو/أيار، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب أفيفا-دبلن آيرلندا).

القنوات الناقلة

  • beIN Sports

UEFA Europa League Final: Chelsea v Arsenal- - BAKU, AZERBAIJAN - MAY 29: The UEFA Europa League trophy is on display prior to the UEFA Europa League final between Chelsea FC and Arsenal FC at the Olympic Stadium in Baku, Azerbaijan, on 29 May 2019.

 

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023-2024

برشلونة الإسباني x أولمبيك ليون الفرنسي

  • المباراة النهائية يوم السبت 25 مايو/أيار، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب سان ماميس-إسبانيا).

القنوات الناقلة

  • beIN Sports

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024

الفائز من نصف نهائي الأول (كلوب بروج البلجيكي-فيورنتينا الإيطالي) x الفائز من نصف نهائي الثاني (أولمبياكوس-اليونانx أستون فيلا الإنجليزي).

  • المباراة النهائية يوم الأربعاء 29 مايو/أيار، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب آية صوفيا-اليونان).

القنوات الناقلة

  • beIN Sports

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024

الفائز من نصف نهائي الأول (باريس سان جيرمان-بوروسيا دورتموند) x الفائز من نصف نهائي الثاني (ريال مدريدx بايرن ميونخ).

المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو/حزيران، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، (ملعب ويمبلي-إنجلترا).

القنوات الناقلة

  • beIN Sports

المصدر : الجزيرة