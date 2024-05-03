تشافي: نسعى للثأر.. ومدرب جيرونا: نتطلع لفوز تاريخي على برشلونة

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، اليوم الجمعة، إن فريقه سيسعى للثأر لهزيمته أمام جاره جيرونا في وقت سابق من هذا الموسم، حين يلعبان غدا السبت، إذ يتنافس الفريقان على المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاز جيرونا 4-2 على مضيفه برشلونة عندما التقى الفريقان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما وضع فريق المدرب ميشيل في صدارة الترتيب، ورغم أن ريال مدريد يبدو الآن قريبا من الفوز باللقب، وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني، فإن تشافي لا يزال يريد الثأر.

وقال مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي "لا توجد منافسة مع ميشيل، لكن هناك منافسة للثأر لخسارتنا في النصف الأول من الموسم. كان جيرونا قويا للغاية، لم نكن منسجمين بشكل جيد، ولم ندافع بشكل جيد داخل منطقة الجزاء. إنه ليس تحديا شخصيا، لكنه تحدٍّ لنا كفريق".

ويخوض جيرونا، مفاجأة الموسم، مباراة الغد على ملعبه بعد فوزين، وسيقوده الفوز للتقدم إلى المركز الثاني وتجاوز برشلونة، إذ يتطلع للتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وأضاف تشافي "إنها مباراة ذات أهمية بالغة. ثقتهم عالية للغاية. علينا أن نهنئهم، يقدمون موسما رائعا بأداء استثنائي، مستوى أندية دوري أبطال أوروبا. كنا سيئين في الدفاع ضدهم في مباراة الدور الأول على ملعبنا، هذه هي المواقف التي قمنا بتحليلها".

ويتقدم جيرونا بفارق 13 نقطة على أتليتيك بيلباو صاحب المركز الخامس، وسيضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا بالفعل إذا خسر بيلباو أمام خيتافي اليوم الجمعة.

وأردف تشافي "الأمر لن يتغير كثيرا، سيلعبون لتحقيق الفوز، يريدون التقدم للمركز الثاني، هناك الكثير من الأمور على المحك. عقليتهم لن تتغير حتى لو خسر أتليتيك. نحن نواجه فريقا قام بالكثير من الأشياء الجيدة للوصول إلى ما هو عليه. سيحتل المركز الثاني إذا استحق ذلك".

وتابع مدرب برشلونة "إنه مصدر فخر لكرة القدم الكتالونية أن يشارك جيرونا في دوري أبطال أوروبا، وكان أيضا مرشحا للفوز باللقب (الدوري الإسباني)".

ويمكن لبرشلونة أن يحافظ على آماله الضئيلة في الفوز باللقب حسابيا في حال فوزه، رغم أن المدرب تحدث فقط عن أهمية احتلال المركز الثاني، بينما رفض الحديث عن المستقبل.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع تشافي عن قراره بمغادرة النادي في نهاية الموسم الجاري، لكنه يركز على الحاضر، وهذا ينطبق أيضا على مستقبل اللاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي.

وقال المدرب الإسباني "نحن نقدّر وجود روبرت في الفريق كثيرا، وسنقرر مستقبله في نهاية الموسم. هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن المستقبل، نحن نلعب على المركز الثاني".

ويتصدر ريال مدريد، الذي يستضيف قادش غدا السبت، الترتيب برصيد 84 نقطة قبل 5 مباريات على نهاية الموسم، ويملك برشلونة 73 نقطة متقدما بنقطتين عن جيرونا.

مدرب جيرونا: فرصة تاريخية للفوز

وفي المقابل، قال ميشيل مدرب جيرونا، اليوم الجمعة، إن ضيفه برشلونة سيكون المرشح الأوفر حظا للفوز غدا السبت، لكن صاحب الأرض مستعد لاغتنام فرصة تاريخية للفوز أمام جماهيره.

وقال ميشيل للصحفيين "بالنسبة لجماهيرنا، غدا مباراة تاريخية. في هذه المباراة الحافز كبير للجميع. التحدي الآخر هو الفوز على برشلونة للمرة الأولى في ملعب مونتيليفي".

وأضاف "برشلونة المرشح للفوز… لكننا نلعب على ملعبنا أمام جماهيرنا، وسنبذل قصارى جهدنا بنسبة 200% لأنها الطريقة الوحيدة للفوز".

وتابع ميشيل "نريد الفوز غدا للوصول إلى دوري أبطال أوروبا. الأمر يتعلق بزيادة قاعدتنا الجماهيرية، وجعل جيرونا ينمو، وأن يعترف العالم بنادينا ومشروعنا، لدينا دائما المزيد من الأهداف مثل تجاوز ريال مدريد كأكثر فريق تسجيلا للأهداف. الفارق بيننا هدفان فقط".