اليابان تفوز بكأس آسيا تحت 23 عاما وتتأهل مع أوزبكستان والعراق لأولمبياد باريس

سجل فوكي يامادا هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وقاد اليابان للفوز 1-0 على أوزبكستان ليتوج بطلا لكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة في قطر اليوم الجمعة.

وجاء الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة حين أطلق يامادا تسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء ليحسم اللقب لليابان.

يامادا يفتتح التسجيل لليابان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ويقرب الساموراي من اللقب 🔥🇯🇵#كأس_آسيا_تحت_23سنة | #اليابان_أوزبكستان pic.twitter.com/Oy7DcGmjxU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2024

وتصدى ليو كوكوبو حارس اليابان لركلة جزاء سددها عمر علي رحموناليف في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وضمنت اليابان وأوزبكستان بالإضافة إلى العراق، الذي احتل المركز الثالث، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس.

وسيخوض منتخب إندونيسيا صاحب المركز الرابع الملحق العالمي مع غينيا رابعة بطولة أفريقيا التي أقيمت العام الماضي لتحديد المتأهل منهما إلى أولمبياد باريس.

وتبدأ منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية في 24 يوليو/تموز على أن يُقام النهائي على ملعب بارك دي برينس في التاسع من أغسطس/آب.