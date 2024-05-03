رياضة

اليابان تفوز بكأس آسيا تحت 23 عاما وتتأهل مع أوزبكستان والعراق لأولمبياد باريس

لاعبو اليابان يحتفلون باللقب بينما يواسي أحد اللاعبين منافسه (الفرنسية)
3/5/2024-|آخر تحديث: 3/5/202409:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)

سجل فوكي يامادا هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وقاد اليابان للفوز 1-0 على أوزبكستان ليتوج بطلا لكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة في قطر اليوم الجمعة.

وجاء الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة حين أطلق يامادا تسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء ليحسم اللقب لليابان.

وتصدى ليو كوكوبو حارس اليابان لركلة جزاء سددها عمر علي رحموناليف في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

لاعبو اليابان يحتفون بحارس مرماهم ليو كوكوبو بعد تصديه لضربة جزاء (الفرنسية)

وضمنت اليابان وأوزبكستان بالإضافة إلى العراق، الذي احتل المركز الثالث، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس.

وسيخوض منتخب إندونيسيا صاحب المركز الرابع الملحق العالمي مع غينيا رابعة بطولة أفريقيا التي أقيمت العام الماضي لتحديد المتأهل منهما إلى أولمبياد باريس.

وتبدأ منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية في 24 يوليو/تموز على أن يُقام النهائي على ملعب بارك دي برينس في التاسع من أغسطس/آب.

المصدر : رويترز