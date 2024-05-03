بالفيديو.. المخضرم رويس يرحل عن دورتموند بعد 12 عاما

أعلن ماركو رويس لاعب فريق بروسيا دورتموند والمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة رحيله عن النادي في نهاية الموسم الجاري بعد توصلهما لاتفاق على عدم تمديد عقده.

وسجل لاعب الوسط المهاجم البالغ عمره 34 عاما، والذي انضم في عام 2012 وقضى عقدا من الزمن في دورتموند كلاعب شاب، 168 هدفا في 424 مباراة بينما صنع 128.

واشتهر رويس بمهارته وقدرته على تسجيل الأهداف وطريقة لعبه الذكية، وارتدى شارة قيادة الفريق مدة 5 سنوات حتى عام 2023.

وفاز رويس بلقبين في كأس ألمانيا لكنه لم يحصل على أي ألقاب كبرى أخرى، وخسر بشكل مؤلم أول لقب له في الدوري الألماني الموسم الماضي في الجولة الأخيرة.

ولا يزال بإمكانه تتويج موسمه الأخير بأكبر لقب للأندية في أوروبا، مع وصول دورتموند للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، إذ تغلب 1-0 على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب هذا الأسبوع.

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

وقال رويس في بيان عبر مقطع فيديو: "قررت أنا والنادي عدم تمديد العقد، أمضيت أكثر من نصف حياتي في هذا النادي. أنا فخور وسعيد لأنني لعبت سنوات عديدة هنا. لا أملك الكلمات للتعبير".

وأضاف: "من المهم أن نبلغكم، أيها المشجعون، أولا، ولأنه لا يزال لدينا هدف كبير. نريد الذهاب إلى ويمبلي (لخوض النهائي) وإعادة الكأس إلى دورتموند".

ويسافر الفريق إلى فرنسا يوم الثلاثاء لخوض مباراة الإياب، على أمل الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2013. وفاز دورتموند باللقب عام 1997.

ويحتل دورتموند حاليا المركز الخامس في الدوري الألماني قبل 3 مباريات على نهاية الموسم.