أمين شياخة.. موهبة دانماركية من أصول جزائرية مطلوب من كبار أوروبا

يتابع قطبا مانشستر اليونايتد والسيتي خلال الميركاتو الصيفي الدانماركي صاحب الأصول الجزائرية أمين شياخة مهاجم كوبنهاغن، في محاولة للتعاقد مع الموهبة الصاعدة.

وكشفت صحيفة "تيبسبلدات" أن شياخة لم يعد مطلوبا لأندية يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي فقط، بل يحظى أيضا باهتمام خاص من عملاقي إنجلترا.

وبدأت رحلة شياخة (18 عاما) مع فريق شباب كوبنهاغن قادما من نادي "سوندبي بي كيه" عام 2017، وكان تطوره مثيرا للإعجاب، وبلغ ذروته في موسم متميز لفريق كوبنهاغن تحت 19 سنة.

وسجل شياخة صاحب الطول الفارع (1.91 سنتيمترا) 24 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 31 مباراة بمختلف المسابقات مع نادي كوبنهاغن تحت 19 عاما، مما جعله يلفت انتباه كشافي أوروبا.

كما تصدر قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا للشباب بتسجيله 8 أهداف وصناعته هدفين آخرين في 9 مباريات.

AMIN CHIAKHA 🇩🇰🇩🇿(2006) SCORES IN HIS FIFTH UEFA YOUTH LEAGUE GAME IN A ROW TO DOUBLE THE LEAD!!!

EMIL HØJLUND 🇩🇰(2005) WITH A BRACE OF ASSISTS!!!#UYL pic.twitter.com/lCZxsh2Pwn

— Football Report (@FootballReprt) March 12, 2024