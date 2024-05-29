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أمين شياخة.. موهبة دانماركية من أصول جزائرية مطلوب من كبار أوروبا

BUCHAREST, ROMANIA - NOVEMBER 01: Amin Chiakha of Denmark celebrates after scoring during the UEFA Under-17 Men European Championship Qualifier match between Denmark and Belgium at "Steaua" sports complex on November 1, 2022 in Bucharest, Romania. (Photo by Nikola Krstic/MB Media/Getty Images)
الدانماركي من أصول جزائرية أمين شياخة مطلوب من كبار أوروبا (غيتي)
29/5/2024

يتابع قطبا مانشستر اليونايتد والسيتي خلال الميركاتو الصيفي الدانماركي صاحب الأصول الجزائرية أمين شياخة مهاجم كوبنهاغن، في محاولة للتعاقد مع الموهبة الصاعدة.

وكشفت صحيفة "تيبسبلدات" أن شياخة لم يعد مطلوبا لأندية يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي فقط، بل يحظى أيضا باهتمام خاص من عملاقي إنجلترا.

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وبدأت رحلة شياخة (18 عاما) مع فريق شباب كوبنهاغن قادما من نادي "سوندبي بي كيه" عام 2017، وكان تطوره مثيرا للإعجاب، وبلغ ذروته في موسم متميز لفريق كوبنهاغن تحت 19 سنة.

وسجل شياخة صاحب الطول الفارع (1.91 سنتيمترا) 24 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 31 مباراة بمختلف المسابقات مع نادي كوبنهاغن تحت 19 عاما، مما جعله يلفت انتباه كشافي أوروبا.

كما تصدر قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا للشباب بتسجيله 8 أهداف وصناعته هدفين آخرين في 9 مباريات.

 

وتتضمن رؤية السير جيم راتكليف أحد ملاك مانشستر يونايتد تحويل ملعب أولد ترافورد إلى أرض خصبة لأفضل المواهب الشابة، وهو أمر يناسب شياخة، إذ إن توقيعه المحتمل سيشير إلى التزام يونايتد ببناء فريق للمستقبل يجمع بين عنصري الشباب والخبرة.

من ناحية أخرى، يتمتع مانشستر سيتي بتاريخ جيد في توظيف لاعبين أصحاب إمكانيات عالية وتطوير مستواهم وتحويلهم إلى مواهب عالمية، ويتماشى ضم شياخة مع إستراتيجيتهم، وقد يكون العمل تحت قيادة بيب غوارديولا المشهور بقدرته على تعزيز قدرات اللاعبين الشباب بمثابة عامل جذب للاعب.

ولم يتبق لشياخة سوى 12 شهرا في عقده مع كوبنهاغن، مما يعني أنه يمكن أن يكون متاحا مقابل رسوم متواضعة نسبيا، مما يزيد حدة المنافسة على خدماته.

كما يبقى شياخة أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي يسعى إلى خطفه من الدانمارك التي ينشط حاليا مع منتخبها للشباب.

وكان شياخة أكد في تصريحات سابقة اعتزازه بأصوله الجزائرية، تاركا الباب مفتوحا للانضمام مستقبلا إلى محاربي الصحراء.

والتقى شياخة منذ أسابيع مضت مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، ومنح موافقة باللعب مع الجزائر شريطة أن تتم دعوته مباشرة للمنتخب الأول.

المصدر : مواقع إلكترونية