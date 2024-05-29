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البلجيكي فينسنت كومباني مدربا لبايرن ميونخ

بايرن توصل لاتفاق مع بيرنلي، من أجل الحصول على خدمات كومباني، بداية من الموسم المقبل (غيتي)
29/5/2024-|آخر تحديث: 29/5/202401:21 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف كارل هاينز رومينيغه، عضو مجلس الإشراف على بايرن ميونخ، عن أن البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، سيتولى تدريب الفريق البافاري، بداية من الموسم المقبل.

وكان بايرن قد أعلن عن رحيل المدرب توماس توخيل، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد خروج الفريق  خالي الوفاض من كل المنافسات المحلية والقارية.

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وقال رومينيغه، في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا": "قررنا تعيين فينسنت كومباني كمدرب جديد".

وأضاف الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ "نحن مستعدون لاستكمال التفاصيل النهائية، وبعد ذلك سيكون الأمر رسميا".

وتابع: بيب غوارديولا قدم لنا معروفا كبيرا من خلال متابعة كومباني جيدا عندما كان قائدا لمانشستر سيتي ثم مدربا لبيرنلي، بيب يعرف فينسنت جيدا وكان رأيه موضع تقدير حقا".

وتوصل بايرن لاتفاق مع بيرنلي، من أجل الحصول على خدمات كومباني، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب معلومات شبكة "سكاي سبورت"، فإن النادي يرغب في تقديم كومباني كمدرب جديد، الأربعاء، حيث سيحصل على عقد حتى عام 2027.

وكان عقد كومباني في بيرنلي سيستمر حتى عام 2028، وسيتعين على بايرن بالتالي دفع رسوم نقل تتراوح بين 10 ملايين إلى 12 مليون يورو.

وسيكون بايرن ميونخ النادي الثالث الذي يتولي كومباني تدريبه، بعد ناديي أندرلخت وبيرنلي.

وكان كومباني نجح الموسم الماضي في الصعود بنادي بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي قبل أن يهبط مجددا هذا الموسم.

المصدر : الصحافة البريطانية