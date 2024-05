كشف كارل هاينز رومينيغه، عضو مجلس الإشراف على بايرن ميونخ، عن أن البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، سيتولى تدريب الفريق البافاري، بداية من الموسم المقبل.

وكان بايرن قد أعلن عن رحيل المدرب توماس توخيل، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد خروج الفريق خالي الوفاض من كل المنافسات المحلية والقارية.

وقال رومينيغه، في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا": "قررنا تعيين فينسنت كومباني كمدرب جديد".

وأضاف الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ "نحن مستعدون لاستكمال التفاصيل النهائية، وبعد ذلك سيكون الأمر رسميا".

وتابع: بيب غوارديولا قدم لنا معروفا كبيرا من خلال متابعة كومباني جيدا عندما كان قائدا لمانشستر سيتي ثم مدربا لبيرنلي، بيب يعرف فينسنت جيدا وكان رأيه موضع تقدير حقا".

🚨🔴 Karl-Heinz Rummenigge confirms: “Our director has decided to go for Vincent Kompany as new head coach”.

“We are set to complete final details and then it will be official”, told Sky. pic.twitter.com/87IOXUwTMC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2024