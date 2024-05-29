الملاكم أوسيك يواجه فيوري مجددا في السعودية

قال منظمون، اليوم الأربعاء، إن بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري سيلتقيان في 21 ديسمبر/كانون الأول بالرياض في السعودية، خلال إعادة لنزال جمع بينهما في وقت سابق هذا الشهر.

وبالنقاط وبفارق ضئيل جدا فاز الملاكم الأوكراني أوسيك على البريطاني فيوري، ليتوج بطلا للعالم لوزن الثقيل بلا منازع، في نزال مثير أقيم بالعاصمة السعودية في 19 مايو/أيار الماضي.

وواجه أوسيك، الذي بدا ضئيلا أمام ضخامة منافسه هجوما في منتصف النزال، لكنه عاد بقوة بعد ذلك ليفقد فيوري توازنه قبل عودته مجددا للنزال قبل انتهاء العد.

وأصبح أوسيك (37 عاما) أول ملاكم يحمل جميع الأحزمة والألقاب الأربعة الرئيسية للوزن الثقيل في آن واحد، وأول بطل للعالم بلا منازع منذ نهاية حقبة لينوكس لويس في أبريل نيسان 2000.

وبعد النزال، قال أوسيك إنه سيمنح فيوري مباراة إعادة سريعة وفقا لشروط العقد بينهما.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على منصة إكس "من المقرر الآن إقامة مباراة الإعادة بين البطل بلا منازع أولكسندر أوسيك والبطل تايسون فيوري في 21 ديسمبر 2024 خلال موسم الرياض".

وأضاف "سيشهد العالم نزالا تاريخيا مرة أخرى. التزامنا تجاه عشاق الملاكمة مستمر. نأمل أن تستمتعوا بالنزال".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد فرانك وارن مروج مباريات فيوري ثقته بقدرة البريطاني على تغيير الأمور في مباراة الإعادة.

وقال وارن "أعتقد أنه يستطيع ذلك، وهو يعتقد أنه يستطيع… لقد كانت معركة بين نصفين متشابهين، تايسون يعرف ما يجب عليه فعله، وأنا متأكد من أن أوسيك يعرف ذلك. كلا الرجلين كانا في حرب مطلقة، وقد استنزفت الكثير منهما. سيكون من المثير للاهتمام معرفة متى يحدث ذلك، ومن الذي تأثر أكثر من غيره".