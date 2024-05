بينهم مبابي وزيدان.. نجوم يختارون رونالدو أعظم لاعب في التاريخ

لا يختلف نجوم الكرة السابقين والحاليين حول تصنيف كريستيانو رونالدو بين أفضل اللاعبين في التاريخ، خاصة بعد أن فاز بـ5 كرات ذهبية، و5 بطولات دوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب للدوري، ولقب كأس أمم أوروبا، وعدد لا يحصى من الجوائز.

واختار بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم النجم البرتغالي البالغ (39 عاما) أعظم لاعب في العصر الحديث.

وفيما يلي قائمة النجوم الذين يعتبرون رونالدو الأعظم على الإطلاق.

كان أسطورة تشلسي السابق يعتبر ليونيل ميسي اللاعب الأعظم، لكنه تراجع عن رأيه فيما بعد، وقال لصحيفة "ذي أوفر لاب" عام 2021 "أتعلم، لقد كنت دائمًا معجبا بميسي، لكن بالنظر إلى مستوى رونالدو وأرقامه الجيدة، وأهدافه الحاسمة في النهائيات الكبرى، أعتقد أنني ربما أعطيه الأفضلية".

مثل زميله السابق في المنتخب الإنجليزي، قام جيرارد أيضًا بتغيير لهجته في مناقشة اللاعب الأعظم في السنوات الأخيرة، ووصف رونالدو بأنه الأعظم دون منازع.

وقال جيرارد مدرب الاتفاق السعودي "لا يزال لرونالدو الكثير ليقدمه في كرة القدم. لمدة 6 أشهر، كنت أشاهد بعض مبارياته والنتائج التي يحققها.. أعتقد أنه منذ تلك اللحظة أصبح الدوري السعودي محط أنظار الجميع حول العالم".

يرى كين أن رونالدو وصل إلى مستوى كبير جعله في مكانة مرموقة، وقال نجم مانشستر يونايتد السابق "تألقه المستمر ليس قدرة طبيعية بل هو نتيجة عمل شاق للغاية".

"إنه شجاع، وعبقري. أعتقد أن مستواه خلال الأشهر القليلة الماضية يجعله أفضل من ميسي".

عندما طُلب منه تسمية أفضل لاعب في العصر الحديث، قدم كاسياس الحارس السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا إجابة قصيرة قائلاً "كريستيانو".

قال كارلوس لشبكة فوكس سبورتس عام 2017 "هذه الأيام، عندما تتحدث عن كرة القدم، فأنت تتحدث عن نيمار وميسي ورونالدو، وبالنسبة لي كريستيانو الأفضل.. أشاهده يتدرب بطريقة مثيرة. يريد أن يتحسن كل يوم. هذا هو الفرق بينه وبين ميسي".

"إن ليو ظاهرة، لكن من حيث التدريب والاحتراف والتركيز والتحفيز والنجاح، كريستيانو لديه ميزة على الآخرين".

ليس سرًا أن رونالدو معشوق مبابي، وقد وصف المهاجم الفرنسي في مناسبات كثيرة أن "الدون" هو الأعظم.

